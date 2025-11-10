Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles sobre el conductor del taxi con placas VDW 626 que arrolló a 11 personas – entre ellas 4 niños de cuatro meses, 7 años, 12 años y 15 años– en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.

Las autoridades revelaron que el sujeto responde al nombre de José Eduardo Chalá Franco, de 55 años, quien fue capturado en flagrancia luego que la prueba de alcoholemia confirmara que presentaba grado III de embriaguez.

Tras el accidente, fue presentado ante un juez de control de garantías de la capital del país y aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Fiscalía General de la Nación/Cortesía José Eduardo Chalá Franco, de 55 años, el conductor del vehículo tipo taxi que arrolló a 11 personas en Bogotá.

Ahora el hombre de 55 años deberá responder por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas.

Las autoridades de salud de la ciudad indicaron que “una menor de 15 años se encuentra en proceso de establecimiento de una condición de muerte encefálica, para lo cual se están cumpliendo los protocolos y criterios correspondientes a este tipo de diagnóstico médico. Un menor de 7 años está recibiendo manejo bajo protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general”.

Y hay una tercera menor, de 12 años de edad, que se encuentra en observación pediátrica con diagnóstico de trauma craneoencefálico leve y trauma de tejidos blandos.

Presenta más de 10 comparendos

Por su parte, la general Susana Blanco, directora Tránsito y Transporte, reveló que Chalá Franco circulaba durante el pico y placa y tenía acumulados más de diez comparendos.

“Una persona irresponsable que va al frente del volante, se encuentra en audiencia en este momento ante la autoridad competente, es una persona de 55 años de edad que ya lleva varios años ejerciendo esta profesión, esta es una profesión que requiere de toda la responsabilidad del caso”, afirmó la uniformada.

“Realmente es lamentable, es lamentable este hecho que se presenta, muy tristes estos niños, personas inocentes que se encuentran inmersos en estos hechos tan lamentables, aquí el llamado definitivamente es los peatones, a todos los actores viales a estar muy atentos y definitivamente a quien va al frente del volante”, añadió.

Sanciones

Asimismo, la general Susana Blanco explicó que por estos hechos, el vehículo fue inmovilizado y el conductor quedó a disposición de la Fiscalía, entidad que asumió la investigación.

Además, reiteró que en este tipo de situaciones la sanción por alcoholemia grado dos representa una multa por $15.600.000, suspensión de la licencia por cinco años y 40 horas de trabajo comunitario.