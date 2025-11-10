En cuatro centros asistenciales se recuperan las 11 personas que resultaron como víctimas de un taxista que conducía su vehículo en estado de embriaguez en el barrio La Sierra, en Bogotá. Cuatro de ellas son hermanos, todos menores de edad.

Lea también: Taxista borracho atropella a 11 personas, entre ellas un recién nacido: hay dos jóvenes con muerte cerebral

El siniestro vial quedó captado en cámaras de seguridad de la zona en las que se aprecia como el conductor pierde el control del taxi y desvía su trayectoria llevándose por delante, primero, a los hermanos que intentaban a travesar la vía y luego a otras seis personas que se encontraban a un costado de ella.

Varias de las personas, entre ellas los cuatro menores, salieron disparados por el aire y terminaron chocando bruscamente contra el suelo y contra una de las viviendas hasta donde fue a parar el vehículo que quedó también afectado.

Lea también: “Pedimos que Dios obre en esta familia y nos dé fortaleza”: el drama del padre de los cuatro menores arrollados por taxista

Los cuatro hermanos de 4 meses, 7, 12 y 15 años, fueron de inmediato trasladados hasta distintos centros hospitalarios donde permanecen internados y se recuperan de las graves lesiones que sufrieron.

Las autoridades brindaron el primer parte médico sobre el estado de salud de las 11 personas involucradas en el accidente de tránsito ocurrido en la localidad de San Cristóbal.

Lea también: Corte Suprema cita a conciliación a Juliana Guerrero y a Jennifer Pedraza en demanda por título universitario

El recién nacido de 4 meses presenta politraumatismos y se encuentra hospitalizado en la Clínica OMI; su hermano de 7 años tiene exposición de masa encefálica y trauma craneoencefálico severo y es atendido en el Hospital La Victoria.

Por su parte, la adolescente de 15 años ingresó al mismo hospital con trauma craneoencefálico y de cadera severo, mientras que su hermana de 12 años fue trasladada la Clínica Santa Clara donde es tratada por las policontusiones que presenta en cabeza, cuello y abdomen.

Asimismo, los otros siete adultos resultaron con diferentes tipos de trauma y lesiones, todos están siendo atendidos en la Clínica Santa Juliana. Cinco personas de 29, 28, 40, 22 y 27 años presentan politraumatismos. Las otras dos, una de 25 años, se encuentra ingresada por trauma craneoencefálico moderado y facial, mientras que una de 29 presenta trauma en cadera y golpe en la nariz.