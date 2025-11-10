La noche del pasado sábado 8 de noviembre, las calles del barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, se llenaron de gritos, sirenas y confusión. Un taxi fuera de control acababa de arrollar a un grupo de peatones que cruzaban la vía. En cuestión de segundos, la tragedia dejó once personas heridas y un profundo sentimiento de indignación entre los vecinos del sector.

El conductor, un hombre de 56 años, conducía en aparente estado de embriaguez. Según confirmaron las autoridades, las pruebas practicadas por agentes del CAI La Victoria arrojaron segundo grado de alcoholemia, una condición que explica en parte la magnitud del siniestro vial.

Entre los heridos hay dos menores de edad, de 7 y 15 años, quienes resultaron con graves lesiones y fueron trasladados al Hospital San Clara. Su estado de salud mantiene en vilo a familiares y residentes del sector.

El trágico accidente quedó registrado en video

Horas después del accidente, se conoció un video de una cámara de seguridad del sector que muestra el momento exacto del impacto. En las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, se observa cómo el taxi avanza a alta velocidad y, al intentar girar, pierde el control, arrollando a varias personas que esperaban para cruzar la calle.

El vehículo continúa su trayectoria descontrolada hasta estrellarse contra una vivienda donde funcionaba una barbería. Algunas víctimas, entre ellas los dos menores, fueron lanzadas hacia el interior del local debido a la fuerza del golpe.

De acuerdo con información de ‘CityTV’, los dos niños permanecen en coma inducido bajo pronóstico reservado. Los médicos informaron que las próximas 72 horas serán cruciales para determinar si presentan signos de mejoría.

Juliana Torres, familiar de las víctimas, contó que la adolescente de 15 años fue diagnosticada con muerte cerebral y que previamente había superado un tumor cerebral. “La situación neurológica de ambos es muy difícil”, lamentó la mujer, quien también detalló que la joven sufrió una fractura en la pelvis y un pulmón perforado.

El niño, por su parte, presenta una contusión cerebral severa producto del impacto.

Los familiares viven momentos de profunda angustia y han pedido que el caso no quede impune. “Nosotros solo queremos justicia”, expresó entre lágrimas Juliana Torres.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el conductor fue capturado y deberá responder por lesiones personales.