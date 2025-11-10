Con el paso de las horas se conocen más detalles sobre el grave accidente de tránsito registrado en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, este sábado 8 de noviembre, en el que el conductor de un vehículo tipo taxi en estado de embriaguez arrolló a 11 personas, entre ellas un bebé recién nacido.

Se conoció, que dos de los heridos presentan muerte cerebral a casusa del fuerte impacto provocado por el choque con el automóvil, que era conducido por un hombre de 56 años, quien fue capturado en flagrancia luego de que la prueba de alcoholemia confirmara que presentaba grado II de embriaguez.

Cómo fue el accidente

Todo transcurría con normalidad a eso de las 7:39 de la noche, en la calle 47 Sur con carrera 6, cuando el taxista no se percató del grupo de personas que atravesaban la vía y de los que estaban a un lado de ella y se los llevó por delante.

Varias de las personas, entre ellos cuatro menores, salieron disparados por el aire y terminaron chocando contra el suelo.

De las 11 personas, hay uno de apenas 4 meses, otro de 7, 12 y 15 años. Dos de estos jóvenes sufrieron trauma craneoencefálico severo y trauma abdominal, lo que provocó su condición de muerte cerebral, según el reporte médico.

El resto de lesionados fueron rápidamente trasladados hasta centros asistenciales donde se recuperan de la contusiones que sufrieron.

Taxi registra dos comparendos

En el sistema de la Secretaría Distrital de Movilidad aparecen dos comparendos activos para el taxi de placas VDW626, involucrado en el accidente del barrio La Sierra.

El primer comparendo fue realizado el 29 de junio de 2022 por recoger pasajeros en sitios distintos a los demarcados por las autoridades. Por este hecho, fue sancionado con una multa de $ 468.500.

La segunda sanción fue impuesta el 23 de mayo de 2025 por conducir a una velocidad superior a la máxima permitida. Esta infracción tipo C29, tiene un valor de $ 604.100.