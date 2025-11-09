En la mañana de este domingo 9 de noviembre dos policías fueron asesinados en el corregimiento Altamira, del municipio de Betulia, en Antioquia.

Se trata de Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, de 39 años, y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, de 32 años, se encontraban patrullando en el sector de La Cumbre y fueron atacados.

El hecho se registró aproximadamente a las 11:40 de la mañana.

La Policía de Antioquia se pronunció sobre el hecho, y ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y judicialización de los responsables.

Se conoció que ambos policías, ambos subintendentes, fueron atacados con ráfagas de fusil y que murieron en el sitio.

Aunque apenas avanzan las investigaciones, se tiene conocimiento que en la zona operan el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

“Desde el mismo momento de los hechos se activaron todas las capacidades institucionales en articulación con autoridades civiles y militares, con el fin de avanzar en la ubicación y judicialización de los responsables”, señaló la Policía de Antioquia.