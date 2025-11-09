En la mañana de este domingo 9 de noviembre se registró un motín en la estación de Policía de Barrios Unidos, en la ciudad de Bogotá. Se trata del lugar donde permanece retenido Juan Carlos Suárez, el único detenido hasta el momento en el caso de Jaime Esteban Moreno.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en voz de su comandante, el general Giovanni Cristancho, relató lo sucedido, informando que hubo una fuga de presos y que cuatro de los reclusos siguen prófugos.

Cristancho narró que durante un proceso de limpieza en las celdas y entrega de comidas, las personas privadas de la libertad generaron un motín y aprovechando el ingreso de un custodio tratan de escapar.

Aseguró que los presos intentaron atentar contra la Policía, por lo que uno de los uniformados accionó su arma de dotación en contra de los amotinados, hiriendo a cinco de ellos.

Cuatro de las personas que se encontraban en la estación lograron fugarse. La Policía los sigue buscando a esta hora. Los fugados estaban detenidos, uno por homicidio y los otros tres por hurtos.

Se conoció que Juan Carlos Suárez no hizo parte de la fuga y se encuentra recluido en esta estación de Policía, a le espera del avance de su proceso judicial.

