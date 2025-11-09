La Fiscalía General de la Nación informó este sábado 8 de noviembre que luego de las investigaciones logró que un juez de la República le impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a una mujer acusada de abusar sexualmente de su hija menor de edad.

De acuerdo al comunicado del ente acusador, la mujer habría sometido a diferentes vejámenes sexuales a su hija menor de edad en hechos registrados en Cali (Valle del Cauca).

“La investigación determinó que la procesada, al parecer, abusó de su hija en varias oportunidades entre 2024 y junio de 2025 en su lugar de residencia. Las autoridades fueron alertadas por el padre de la víctima quien encontró en un celular material explícito en el que era agredida por su mamá“, se lee en el escrito de la Fiscalía.

El reporte indica que fueron al menos 13 grabaciones almacenadas en diferentes dispositivos electrónicos incautados los que evidenciaron los abusos que sufrió la menor de edad. Se estableció que el material habría sido comercializado.

La Fiscalía le imputó a la mujer los cargos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años.

La mujer acusada y procesada no aceptó los cargos, y por disposición de un juez le fue impuesta una medida de aseguramiento en un centro carcelario.