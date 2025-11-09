Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas durante la tradicional competencia de carritos de balineras, que se realiza en el municipio de Tangua, en el departamento de Nariño.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fatal respondía al nombre de Adrián Maya Paz, un reconocido docente y líder deportivo del municipio, quien había decidido participar en el concurso.

La carrera fue realizada en la vía Panamericana, en un tramo del municipio de Tangua, y tenía como punto de partida la Cova Negra.

Estos vehículos en los que se desplazan los participantes están fabricados con madera y balinera, por lo que pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

En esta oportunidad, para la carrera se inscribieron más de 50 personas, quienes usan como medida de seguridad solamente un casco de motocicleta.

El momento del accidente que cobró la vida de Maya Paz fue captado en video y difundido en redes sociales.

En las imágenes se observa como el vehículo con el número 21, que era conducido por Maya y su compañero, toma una curva peligrosa a toda velocidad, lo que al parecer causó que perdiera el control.

#Tangua | Competencia de carritos de madera al parecer no contaba con permisos



Un trágico accidente durante una competencia de carritos de madera en el municipio de Tangua dejó un docente muerto y cuatro personas heridas, en medio de las festividades patronales de San Rafael…

Seguidamente, los dos sujetos rodaron varios metros por el asfalto. Inmediatamente, las personas que se encontraban en el lugar corrieron para socorrer a las víctimas.

El docente falleció en el lugar de los hechos debido al fuerte golpe, mientras que el copiloto fue trasladado hasta un centro asistencial, donde recibe atención especializada.

Por estos hechos, el alcalde de Tangua, Marino Timaná, envió un mensaje de condolencias a la familia de la víctima.

“La Administración Municipal de Tangua lamenta profundamente la partida de un gran amigo y ciudadano ejemplar, cuya labor y compromiso dejaron huella en el corazón de nuestra gente”, dijo.

Asimismo, desde el Concejo de Tangua expresaron: “Destacado líder y gran ser humano, recordado por su amor al deporte, su compromiso con la juventud y su constante apoyo al desarrollo de nuestro municipio”.

Por su parte, la Policía afirmó que este evento deportivo no estaba autorizado por las autoridades, por lo que la Alcaldía de Tangua asumió esa responsabilidad.

“En las carreras que no estaban autorizadas por ninguna de las autoridades, la Alcaldía de Tangua asumió esa responsabilidad y las realizó sin las autorizaciones. Se presentaron cuatro lesionados producto de estas carreras y un fallecido que se salió de control y se estrelló”, explicó el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto.

Además, se conoció que el evento tampoco contaba con los requerimientos del Instituto Nacional de Vías (Invías).