Hay consternación en el departamento de Santander por el hallazgo del cuerpo sin vida de Briyi Vanesa Amado Cárdenas, una joven de 21 años. El cuerpo de la mujer tenía impactos de bala y signos de tortura.

De acuerdo al reporte preliminar, la joven, además de heridas de bala, tenía lesiones producidas con arma blanca, por lo que las autoridades no descartan que se trate de un feminicidio. Fue hallada en la vereda El Diamante del municipio de Sabana de Torres.

El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow, por medio de un video, rechazó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia de la joven.

“Rechazamos la violencia contra la mujer y pedimos a las autoridades dar con el o los responsables de este hecho que enluta a la región. Extendemos nuestras condolencias a la familia”, manifestó el mandatario.

El mandatario local también calificó este hecho como “cobarde” y que enluta a los sabaneros.

De acuerdo a Vanguardia, Amado Cárdenas vivía en Sabana de Torres y tenía una hija pequeña: “Era una excelente madre, amiga e hija. No sé cómo pudieron arrebatarle la vida de una forma tan cruel. Solo nos quedan los recuerdos lindos. Desde el cielo, cuida a tu angelito”, contó una amiga al medio santandereano.

La comunidad sabanera, familiares y amigos de la joven Briyi Vanesa, convocaron a un velatón contra la violencia de género para este domingo 9 de noviembre a las 7 de la noche, en el parque infantil del municipio.