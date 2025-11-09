Dos menores de edad, uno de 11 y otro de 12 años, que permanecían amarrados y en condición de abandono dentro de una casa en Medellín, Antioquia, fueron rescatados este sábado 8 de noviembre, según informaron las autoridades.

El anuncio del rescate lo dio el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por medio de una publicación en sus redes sociales. El mensaje estuvo acompañado de un video de la operación de rescate, que estuvo en manos del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía.

El alcalde rechazó la situación de los niños e informó que ya se encuentran bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

El mandatario local no específico en qué barrio se produjo el rescate de los niños o si las autoridades pudieron contactarse con familiares de los niños.

🚨 Esto es inaudito e inaceptable.

Dos niños, de apenas 11 y 12 años, fueron encontrados amarrados y en condición de abandono. No hay justificación alguna para un hecho tan doloroso y cruel.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 9, 2025

Lo que sí se pudo confirmar es que el hecho sucedió en el nororiente de Medellín, según confirmó Manuel Villa, secretario de Seguridad de la ciudad. También se supo que fueron algunos vecinos los que alertaron de la situación.

Hay que recordar que este es el segundo caso de abandono y maltrato infantil que se registra en menos de una semana en Medellín. Hace algunos días fue rescatada en una vivienda del barrio Laureles una niña de cuatro años, luego de que se conociera que permanecía sola y sin cuidados.

Hace apenas algunos días también se logró el rescate de dos niños, de 3 y 6 años de edad, que estaban sin poder salir y abandonados en una vivienda del barrio Los Alpes, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá.

El hecho fue reportado por la comunidad que ante el llanto insistente que salía de la casa alertaron a la Policía Metropolitana de Bogotá para que hicieran presencia en el lugar. Así fue como uniformados que realizaban patrullajes llegaron hasta el sitio.

“Al llegar al lugar, los policías encontraron a los niños solos y encerrados bajo llave, sin la presencia de ningún adulto responsable”, reportó la Alcaldía Mayor de Bogotá que participó en la coordinación del rescate.