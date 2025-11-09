El crimen de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, ha causado gran impacto en el país. El joven murió tras sufrir un trauma craneoencefálico severo, resultado de una golpiza ocurrida en la madrugada del pasado viernes 31 de octubre en la localidad de Chapinero.

Según el abogado de la familia, el ataque se originó cuando Moreno y un amigo fueron intimidados dentro de una tienda Oxxo del sector por Juan Carlos Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo, y otro agresor. Aunque los jóvenes intentaron retirarse del lugar, fueron perseguidos y agredidos minutos después en plena vía pública.

Las cámaras de seguridad del bar Before Club registraron que los agresores salieron del establecimiento entre 10 y 15 minutos después que la víctima. Posteriormente, Suárez Ortiz fue capturado por su presunta participación en el homicidio y enfrenta un proceso judicial.

Foto publicada por El Tiempo

La audiencia de medida de aseguramiento, en la que se definiría si sería enviado a prisión preventiva, estaba programada para el viernes 7 de noviembre. Sin embargo, el trámite tuvo que ser aplazado luego de que el juez 37 de control de garantías de Bogotá sufriera un accidente que requirió atención médica. La diligencia fue reprogramada para el miércoles 12 de noviembre.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de Ricardo González, segundo implicado en el ataque, quien, según la Fiscalía, sería oriundo de Cartagena y trabajaría en el comercio informal del sector de San Victorino.

CITY TV/Captura de video

Una investigación de Noticias Caracol reveló que las cámaras de seguridad de San Victorino captaron a González al día siguiente del crimen, el 1 de noviembre, hacia las 9:38 de la mañana. En las imágenes se le observa llegar a su puesto de perros calientes vistiendo la misma ropa del día del ataque y con heridas visibles en los brazos.

De acuerdo con testigos, el sospechoso comentó que había tenido “una pelea fuerte”, sin imaginar que la víctima había fallecido. “Él llegó tranquilo, como cualquier otro día, sin saber lo que había pasado”, expresó una de las personas que habló con él.

Las grabaciones también muestran que González permaneció en el lugar durante parte de la mañana, pero al mediodía abandonó su puesto repentinamente y no regresó. Vecinos señalaron que el hombre les dijo haber recibido una llamada de su familia y que debía irse “a trabajar con ellos”.