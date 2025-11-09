Son al menos seis los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que están siendo buscados por las autoridades que están señalados de estar detrás del frustrado ataque cerca del Batallón Bolívar en la ciudad de Tunja.

Los integrantes pertenecerían a dos frentes, al José Adonay Ardila Pinilla y el José David Suárez, todos son señalados de haber planeado y llevado hasta el lugar la volqueta en la que iban los explosivos.

Los miembros del José Adonay Ardila Pinilla son Jussef Morales Betancourt, alias Sadi; Manuel o Poetta; alias Eliecer, Omaira Durán, alias La Gata o Rastrillo.

Mientras tanto, Sigifredo Calderón Gómez, alias Jesús Suárez; Juan Ramón Ramírez Gómez, alias Bomperry o Percy; y José Albeiro Perruco Gutiérrez, alias Giraldo o El Zorro, serían los integrantes del frente José David Suárez.

Por información que conduzca a sus capturas, las autoridades están ofreciendo hasta $100 millones de pesos.

Frente a este hecho, el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, ordenó el reforzamiento de los dispositivos de seguridad y la contundencia en las operaciones contra las estructuras delincuenciales que operan en la zona.

“Junto a los comandantes regionales inspeccionamos las instalaciones del Cantón Militar “Teniente General Gustavo Rojas Pinilla”. He ordenado incrementar la contundencia operacional, bajo la conducción de los comandantes en la región, contra las estructuras del ELN que delinquen en la zona”, indicó el almirante Cubides.

Manifestó que los cabecillas y los mandos criminales “serán neutralizados y puestos a disposición de la justicia por las cobardes acciones cometidas contra la población y la Fuerza Pública”.

Asimismo, aseguró que las capacidades diferenciales de inteligencia ya están desplegadas para identificar, ubicar y afectar a los responsables que dejaron abandonada una volqueta con explosivos con el objetivo de afectar a la población civil.