La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó en las últimas horas el deceso de Jansen Fernando Barrios Cervantes, de 31 años de edad, el hombre que había resultado herido en el atentado del mediodía de este sábado 8 de noviembre en el barrio Ciudadela Metropolitana del municipio de Soledad.

La víctima había recibido un impacto de bala en la cadera e inicialmente debió ser trasladado hasta el Hospital Materno Infantil de Soledad. Después trascendió sobre su remisión al Hospital Universidad del Norte, por su condición crítica, y allí se confirmó su deceso.

Cabe reseñar que hacia las 11:35 de la mañana, pistoleros llegaron a la carrera 7A con calle 50, lugar en el que permanecían un grupo de personas en la terraza de una vivienda, aparentemente consumiendo bebidas embriagantes, y abrieron fueron contra estos.

Producto del atentado resultó muerto en el lugar Víctor Movilla Jinete, de 24 años de edad, según los datos recopilados por la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades señalaron que las víctimas, al parecer, se dedicaban al oficio de cobradiarios y hoy esta sería una de las líneas investigativas para tratar de esclarecer el hecho.

Luego de que en días pasados la Alcaldía de Soledad celebrara el descenso en los casos de homicidios en el mes de octubre, calculado en un 62 % y destacando la entrada en vigor de la tregua bilateral entre estructuras armadas urbanas, el municipio ha vuelto a registrar casos de sicariato, con saldos de víctimas mortales, en las últimas 24 horas.