Frente al ataque frustrado cerca de las instalaciones de un batallón en Tunja, el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, ordenó el reforzamiento de los dispositivos de seguridad y la contundencia en las operaciones contra las estructuras delincuenciales que operan en la zona.

“Junto a los comandantes regionales inspeccionamos las instalaciones del Cantón Militar “Teniente General Gustavo Rojas Pinilla”. He ordenado incrementar la contundencia operacional, bajo la conducción de los comandantes en la región, contra las estructuras del ELN que delinquen en la zona”, indicó el almirante Cubides.

Manifestó que los cabecillas y los mandos criminales “serán neutralizados y puestos a disposición de la justicia por las cobardes acciones cometidas contra la población y la Fuerza Pública”.

Asimismo, aseguró que las capacidades diferenciales de inteligencia ya están desplegadas para identificar, ubicar y afectar a los responsables que dejaron abandonada una volqueta con explosivos con el objetivo de afectar a la población civil.

“En coordinación estrecha con las autoridades civiles y la Policía, se intensificará la acción unificada del Estado para restablecer el orden, proteger a la comunidad y garantizar las condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de la región. En este territorio los delincuentes no tienen cabida”.

Y es que las autoridades militares barajan la hipótesis de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría detrás del hecho.

“En efecto, estamos en este momento haciendo una verificación de la situación. Creemos que, de acuerdo con el análisis de inteligencia, esta acción terrorista pudo haber sido efectuada por la estructura Adonai Ardila Pinilla del grupo narcoterrorista ELN del frente oriental”, indicó Cubides.

Además, el comandante aseguró que se están adelantando los análisis de lo que pasó en la capital de Boyacá.