La ciudad de Tunja, en Boyacá, ha sido blanco de una jornada de terrorismo desde la madrugada de este sábado 8 de noviembre. Las autoridades encendieron las alarmas tras una explosión controlada dentro del Batallón Simón Bolívar y el hallazgo de una volqueta abandonada cargada con una rampa para lanzar cilindros, en el barrio Prados de Alcalá.

Sobre este caso, vecinos del barrio Prados de Alcalá reportaron una volqueta estacionada de manera inusual. Al notar la presencia de una carga sospechosa, la Policía desplegó un operativo, acordonó la zona y solicitó a la comunidad mantener la calma mientras los expertos en manejo de explosivos realizaban la inspección del vehículo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional confirmaron que los 24 cilindros que estaban en la volqueta salieron expulsados. Además aseguró que se está inspeccionando cuántos de estos artefactos explotaron o están activos.

Ante esto, el funcionario indicó que se mantiene la alerta y solicitó a la comunidad a suministrar información que permita dar con el paradero de los responsables.

“Mantenemos la alerta y motivamos a todos los colombianos a que suministren información sobre cualquier actividad sospechosa para evitar atentados terroristas en cualquier parte del territorio nacional.”, escribió desde su cuenta de X.

“Ofrecemos una recompensa de hasta $200 millones por información que permita evitar cualquier atentado terrorista en todo el país. Así mismo, hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de estas acciones terroristas.”, añadió.

Finalmente, envió un mensaje de unidad al país en medio de los hechos terroristas registrados este sábado.

“En estos momentos se requiere unidad, acción y determinación para neutralizar cualquier amenaza terrorista. No daremos un solo paso atrás. El atentado hiere, pero no doblega nuestra voluntad.”, puntualizó.

Luego labores de inteligencia, unidades de la Policía lograron retirar la volqueta utilizada para el lanzamiento de los artefactos explosivos.