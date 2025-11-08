En la mañana de este sábado 8 de noviembre, la ciudad de Tunja, en Boyacá, amaneció en alerta máxima luego de que apareciera abandonada una volqueta llena de explosivos en el barrio Prados de Alcalá, muy cerca del Batallón Bolívar, del Ejército.

Vecinos del sector se percataron del parqueo de la volqueta y al darse cuenta de que se estaba lleno de cilindros bomba, dieron aviso a las autoridades.

En un video se observa el momento en que dos hombres dejaron abandonada la volqueta, a las 5:06 de la mañana. Uno de baja del vehículo y luego huye con otro en una motocicleta.

Las autoridades hicieron presencia en el sitio. Evacuaron a las personas del sector alrededor de un kilómetro y medio, para evitar víctimas. Luego, un grupo de expertos antiexplosivos activaron de forma controlada la carga.

Sin embargo, de acuerdo a El Tiempo, una de las cargas se activó y cayó dentro de las instalaciones del Batallón, afectando varias estructuras y un automóvil.

“En el momento en que el técnico antiexplosivos adelantaba la inspección para la desactivación del sistema, se produjo la activación de la carga, expulsando cilindros en dirección al Batallón, dejando como resultado preliminar dos soldados lesionados”, señala el diario bogotano, de acuerdo a una fuente.

Por otro lado, se investiga una versión que habla de que el Batallón fue atacado con explosivos y provocó el incendio del vehículo. También se indaga si las afectaciones en la instalación militar fueron producto de un ataque con explosivos con un dron.

Pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre atentado con explosivos en Tunja

Por medio de una publicación en su cuenta de X, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre el hecho. Reportó que tiene la información sobre tres personas con heridas leves y que ya se activó desde la entidad el acompañamiento correspondiente.

“Frente a los hechos registrados en las inmediaciones del Batallón Simón Bolívar de Tunja, Boyacá, hemos tenido información de tres personas con lesiones leves que reciben atención en centros asistenciales de la ciudad. Un equipo de la Defensoría del Pueblo se está desplegando a los centros de salud y a los Puestos de Mando Unificado (PMU) para acompañar las acciones institucionales y velar por la garantía de los derechos de la población afectada”, se lee en el mensaje de la defensora.

También le hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y a manejar información verificada por canales oficiales.

Frente a los hechos registrados en las inmediaciones del Batallón Simón Bolívar de Tunja, Boyacá, hemos tenido información de tres personas con lesiones leves que reciben atención en centros asistenciales de la ciudad.



Un equipo de la se está desplegando a los…

Recompensa de 100 millones por información sobre los responsables del atentado con explosivos en Tunja

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Amaya, anunció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de abandonar una volqueta con explosivos en la ciudad de Tunja este sábado 8 de noviembre.

“Nos encontramos a dos cuadras del Batallón Bolívar en el barrio Prados de Alcalá con la tranquilidad de que por acción inmediata y efectiva por parte de las autoridades no tenemos ningún herido en este momento de gravedad. Tenemos explosiones controladas y está en este momento el personal especializado trabajando. Hemos hablado con el señor ministro de la defensa, con el presidente de la República, estamos trabajando articuladamente para que esta tierra de paz y libertad y de tranquilidad siga siendo así”, se le escucha decir al gobernador Amaya en el video.

Agregó: “A los terroristas, decirles se equivoca si creen que van a venir a sembrar zozobra en esta tierra de libertad y autorizamos 100 millones de pesos de recompensa para las personas que nos puedan dar información al respecto. Por favor, le pido a toda la ciudadanía que no repliquen noticias ni videos ni desinformación que generen zozobra en la ciudadanía. Nadie resultará herido, no hay ninguna situación fuera de control en este momento, las autoridades están actuando”.

Confianza, Tunja. Confianza, Boyacá.



Estamos unidos todas las instituciones al frente de la situación. Ofrecemos recompensa por información.



A los boyacenses no nos van a amedrentar.

Video de las afectaciones dentro del Batallón Bolívar de Tunja luego de atentado con explosivos

Por medio de redes sociales también se han estado difundiendo videos del momento posterior a una explosión dentro de las instalaciones del Batallón Bolívar en Tunja.

Cortesía Afectaciones dentro del Batallón Bolívar en Tunja luego de atentado con explosivos.

En las imágenes se puede ver como parte de varias estructuras quedaron con algunos daños, como caída de techos o paredes. También se observa que un vehículo se incendió.