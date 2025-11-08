En la mañana de este sábado 8 de noviembre se logró frustrar un atentado con explosivos en la ciudad de Tunja, Boyacá. En la madrugada, una volqueta llena de elementos explosivos fue abandonada en el barrio Prados de Alcalá, muy cerca del Batallón Simón Bolívar.

Las autoridades, ante las alertas de vecinos, lograron evacuar las zonas aledañas a tiempo para evitar víctimas. Los expertos en explosivos confirmaron que ya se ejecutaron de manera controlada dos explosiones.

Según informó la autoridad, se ha desplegado un “equipo de antiexplosivos por toda la fuerza pública, siguiendo todos los protocolos que estamos realizando en este momento explosiones controladas”.

Por otro lado, también se reportó la explosión dentro de las instalaciones del Batallón.

Según informó la Policía Metropolitana de Tunja a Infobae Colombia, se trata de dos incidentes diferentes, aunque en un inicio se pensó que podrían estar relacionados debido a la proximidad entre los lugares. Ambos hechos obligaron a evacuar a decenas de residentes y movilizaron a las autoridades locales.

Ahora, en redes sociales se empezó a difundir un video de cámaras de seguridad del momento en que dos hombres dejan abandonada la volqueta llena de explosivos en el barrio en mención.

En las imágenes se observa que la volqueta fue abandonada a las 5:06 de la mañana. Un hombre estaciona la volqueta y se baja del vehículo, mientras otro sujeto lo espera en una motocicleta para luego huir juntos del sitio.

Estos videos son ahora usados por los investigadores para identificar a los responsables del intento de atentado con explosivos en la ciudad de Tunja.