El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, advirtió que con el atentado del pasado sábado con una volqueta llena de explosivos abandonada cerca al Batallón del Ejército en Tunja, que pese a que tuvo explosiones controladas -según indicaron las Fuerzas Militares- dejó heridas leves en tres civiles y dos uniformados.

“El ELN volvió a mostrar su verdadera cara: la del terrorismo y el narcotráfico. Esta mañana intentaron sembrar miedo en Tunja con un vehículo cargado con explosivos cerca del Batallón Simón Bolívar. Gracias a la rápida reacción de la Fuerza Pública y al apoyo de la comunidad, se evitó una tragedia: no hubo víctimas mortales. Rechazamos este cobarde atentado que demuestra que al ELN no le interesa la paz ni la vida de los colombianos, solo el narcotráfico y la violencia. No permitiremos que el terror regrese a las regiones que viven en paz”, manifestó el funcionario.

Además, anunció recompensas de hasta $200 millones por información que ayude a prevenir atentados y $100 millones por datos que conduzcan a la captura de los terroristas que atentaron contra Tunja.

Previamente, el jefe de la cartera de seguridad había informado en sus redes sociales que “técnicos anti explosivos de la @PoliciaColombia confirman que todos los 24 cilindros que estaban en la volqueta salieron expulsados. Se está inspeccionando cuántos de ellos explotaron o están activos. Mantenemos la alerta y motivamos a todos los colombianos a que suministren Información sobre cualquier actividad sospechosa para evitar atentados terroristas en cualquier parte del territorio nacional”.

“En estos momentos se requiere unidad, acción y determinación para neutralizar cualquier amenaza terrorista. No daremos un solo paso atrás. El atentado hiere, pero no doblega nuestra voluntad”, expresó.

Sánchez, así mismo, hizo énfasis en que “nuestra Fuerza Pública, de la mano con la información de la comunidad, evitó víctimas mortales en el atentado terrorista que un cartel del narcotráfico intentó ejecutar contra el Batallón de Infantería N.° 1 Simón Bolívar, en Tunja”.