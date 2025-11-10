El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que los responsables del ataque contra caravana del gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, serían integrantes del ELN, quienes portaban brazaletes de este grupo armado ilegal.

Asimismo, el jefe de la cartera indicó en entrevista con La FM que varios hombres dispararon con fúsil contra el vehículo del gobernador, cuando se transportaba por el municipio de Saravena. Por fortuna, el gobernador Prada resultó ileso del ataque armado.

“Salieron cuatro sujetos con brazaletes del ELN y frente a ellos la caravana del Gobernador reaccionó. Los criminales optaron por dispararles con fusil”, añadió Sánchez.

Asimismo, el ministro señaló que la rápida reacción del esquema de seguridad del mandatario departamental evitó que resultaran personas heridas o muertas.

“Enfocaremos el dinamismo que tenemos en el Arauca para desmantelar al cartel del ELN y al cartel de las disidencias de las FARC”, dijo el jefe de la cartera, quien también recordó que hay una recompensa de hasta $1.000 millones para aquellos que brinden información que evite ataques a funcionarios públicos y líderes políticos.

Por su parte, el Ejército Nacional indicó que tras conocerse el ataque hubo despliegue inmediato de las tropas por la zona, y se dispuso de un helicóptero para poner a salvo al gobernador Martínez y llevarlo hasta la capital de Arauca.

“Luego de conocerse el ataque terrorista del que fue víctima el señor Gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, se ordenó por parte del señor Mayor General Jaime Alonso, comandante de la Octava División del Ejército Nacional, el despliegue de tropas y el ingreso de un helicóptero de Ejército, con el objetivo de extraer al mandatario departamental del lugar donde fueron los hechos y evacuarlo hasta la capital de Arauca”, indica el comunicado.

De igual manera, el Ejército mencionó que el mayor general Jaime Alonso se encuentra reunido, en la tarde de este lunes, con las autoridades civiles y militares para llevar a cabo un consejo de seguridad.