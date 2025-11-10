Un joven fue asesinado a bala durante la tarde de este lunes 10 de noviembre cuando se encontraba comprando alimentos en compañía de su pareja sentimental dentro de un granero.

El atentado ocurrió en el interior de un establecimiento de razón social llamado “Granero la roca firme”, ubicado en la calle 55 con carrera 15G en el barrio Las Colonias, municipio de Soledad.

EL HERALDO conoció que la víctima fue identificada por las autoridades como Harlie Yesid Puello Barraza, de 24 años de edad.

Según el informe de la Policía, Puello Barraza estaba dentro del establecimiento a eso de la 1:25 p. m., cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron. Uno de ellos esgrimió un arma de fuego y le propinó varios disparos.

Malherido, el joven fue rápidamente trasladado al Hospital Juan Domínguez Romero, donde los médicos de turno informaron que había ingresado sin signos vitales.

Según los especialistas, la víctima presentaba cinco heridas por proyectil de arma de fuego: tres en el tórax y dos en el brazo izquierdo.

La Policía Metropolitana de Barranquilla designó a un equipo de investigadores de la SIJÍN para que adelantaran las pesquisas sobre el caso, con el propósito de lograr la captura de los agresores.