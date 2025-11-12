En la mañana del pasado lunes 10 de noviembre se registró un atentado con arma de fuego contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, en el municipio de Saravena. El mandatario fue víctima del ataque cuando se dirigía al municipio de Tame luego de una visita a Saravena.

Pudo establecerse que sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba el gobernador, logrando impactar los vidrios de las puertas de los asientos delanteros, según imágenes de la camioneta que circulan en redes sociales.

Por fortuna el mandatario departamental salió ileso al igual que los miembros de su esquema de seguridad, que actuaron con rapidez para evitar una tragedia, según indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien señaló que los responsables del ataque serían miembros del ELN.

Y efectivamente así fue, ya que este mares el ELN emitió un comunicado público en el que aceptó ser el responsable del ataque con fusil contra el esquema de seguridad del gobernador Renson Martínez.

En el video, la guerrilla calificó el hecho como “un desafortunado incidente” y reconoció que sus hombres actuaron “con ligereza y precipitud” al disparar contra la camioneta en la que se desplazaba el mandatario al no detenerse en un retén.