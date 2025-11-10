Con el fin de potencializar la operación y calidad del servicio en Barranquilla y Soledad, la empresa Triple A anunció trabajos de mantenimiento en el sistema de acueducto de ambos territorios.

Frente a los labores programadas, la entidad informó que, desde las 5:00 de la mañana hasta, aproximadamente, las 12:00 de la media noche, se deberá interrumpir temporalmente el servicio en los siguientes sectores:

En Barranquilla, se suspenderá el acueducto en los barrios: Zona Franca de Barranquilla, La Chinita, La Luz, Rebolo, Villanueva, Santa Helena, Las Nieves, Los Trupillos, San Roque, Centro, La Unión, Boyacá, Montes, Atlántico, Chiquinquirá, San Isidro, Loma Fresca, Rosario, Barlovento, Barrio Abajo, Sociedad Portuaria de Barranquilla, Sociedad Portuaria del Norte, Zona Industrial Vía 40 (CL 77 a CR 46 con CL 30), Moderno, La Victoria, San José, Alfonso López, Montecristo, Modelo, Santa Ana, San Francisco, Bellavista, La Concepción, El Castillo, San Salvador, Siape, Las Flores, Zona Industrial Vía 40 (CL 77 a CL 110), Santo Domingo, Nueva Granada, Olaya, Lucero, Los Pinos, Ciudadela de Salud, San Felipe, Los Andes, Valle, Pumarejo, Buena Esperanza, El Carmen, Villate, La Ceiba, Cevillar, La Sierra, Los Continentes, Kennedy, La Sierrita, El Santuario, La Alboraya, Recreo, Carlos Meisel, Nueva Colombia, Cuchilla de Villate, El Ferry, Pasadena, Simón Bolívar, CL 30 acera par desde CR 2 hasta CR 8, Universal I y II, Los Laureles, Bella Arena, Villa Blanca, Buenos Aires, Las Palmas, El Limón, Tayrona, El Parque BQ, San Nicolás, José Antonio Galán, La Magdalena, El Campito, El Milagro, 7 de Abril, Santo Domingo de Guzmán, Ciudadela 20 de Julio, Conidec, Los Girasoles, Carrizal, Las Américas, Granjas Campesinas, San Carlos, San Luis, Santa María, Veinte de Julio, Conjunto Residencial Las Gardenias, El Romance, Villa Flor, California, Cordialidad, Villas de San Pedro I, II y III, La Gloria, El Bosque, Las Malvinas, Evaristo Sourdis, 7 de Agosto, La Paz, Los Olivos I y II, Por Fin, Me Quejo, La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, Pastoral Social, Ciudad Modesto, El Edén, Los Ángeles I, II y III, El Pueblo, Ciudadela de Paz, Caribe Verde, Bernardo Hoyos, Villas de San Pablo, Corredor Carrera 38 desde La Pradera hasta la entrada a Juan Mina, Pinar del Río, Villa de la Cordialidad, Zona Franca Zofía, empresa Ultracem, Corredor Cordialidad de Circunvalar hasta Villas de la Cordialidad y Lipaya.

Por otro lado, en Soledad los sectores sin agua serán: 12 de Octubre, 15 de Agosto, 16 de Julio, 20 de Julio, 7 de Agosto, Cabrera, Cachimbero, Buena Esperanza, Carnero, Centenario, Centro, Cruz de Mayo, El Oriental, El Pasito, El Triunfo, Ferrocarril, Hipódromo, Juan Domínguez Romero, La Esperanza, La Floresta, La Loma, La María, La Virgencita, Las Marinas, Nacional, Nuevo Triunfo, Porvenir, Pumarejo, Sal Si Puedes, Salcedo, Urbanización Santana, Aeropuerto, El Esfuerzo, Villa Anita, Villa Gladys, Libertador (Calle 30 desde La Virgencita hasta Mesolandia), Minuto de Dios, Manuela Beltrán, Linda María, Renacer, Villa Adela I y II, Zarabanda, Prado Soledad, Montecarmelo, Villa María, Villa Sol, 23 de Noviembre, Viñas del Rey, Ciudad Paraíso, San Vicente, Villas del Rey, Urbanización Marta Gisella, Villa Monik, Villa Esther, La Candelaria, Alianza, Antonio Nariño, Bonanza, Ciudad Bolívar, Ciudadela Metropolitana (un sector), Farruca, Jerusalén, La Fe, La Ilusión, La Viola, Las Colonias, Las Colonias II, Las Nubes, Los Fundadores, Parque Muvdi, Portal de Las Moras, San Antonio, Sector Cementerio, Soledad 2000 (un sector), Tajamares, Villa Katanga, Villa Lozano, Villa Merly, Villa Mónaco, Villa Muvdi, Villa Rosa, Villas de Soledad, Villa Stefani y Villa Zambrano.

Triple A resaltó que, una vez finalicen las labores, se procederá con el restablecimiento gradual del servicio hacia las zonas afectadas.

Asimismo, indicaron que al cierre de los trabajos el sistema procederá con una recuperación paulatina para lograr el restablecimiento del servicio completamente en horas de la madrugada del día jueves 13.

De esta manera, la empresa recomendó a la comunidad aprovisionarse de agua potable suficiente para atender las necesidades básicas durante la jornada.

Detalles de las obras

Durante la jornada, la compañía llevará a cabo actividades orientadas a ampliar la capacidad del sistema de captación colocando en servicio un nuevo manifold de 42 pulgadas, instalación de componentes importantes en el sistema de redes matrices y distribución, tales como el nuevo empalme de un tramo de tubería en reposición de 20 pulgadas en la carrera 2 Sur con Circunvalar y el de la reposición del nuevo tramo de 24 pulgadas en la calle 110 con carrera 9G.

Adicionalmente, realizarán el empalme de una tubería de 18 pulgadas en la vía 40 con calle 77 como parte del programa de expansión de redes en el Distrito.

Finalmente, notificaron que aprovecharán la intervención al sistema para llevar a cabo los lavados de los tanques de almacenamiento de tres plantas importantes en el proceso de tratamiento.

Lo anterior con el cumplimiento de los procesos de control y aseguramiento de la calidad del agua contempladas en el Decreto 1575 de 2007, que establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano en Colombia.