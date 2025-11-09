El departamento del Atlántico se perfila como protagonista en la política nacional de transición energética, tras el respaldo del Ministerio de Minas y Energía y los nuevos acercamientos con empresas internacionales especializadas en energía eólica costa afuera.

El gobernador Eduardo Verano expuso su punto de vista luego de sostener un encuentro con directivos de la empresa Ocean Energy Pathway (OEP), especializada en asesorías globales sobre energía eólica costa afuera (offshore).

Asimismo, resaltó las ventajas de la región Caribe, especialmente Atlántico y La Guajira, por su radiación solar y vientos marinos, elementos clave para la generación energética alternativa. También reiteró la propuesta de crear una promotora con recursos mixtos público-privado.

El acercamiento marca un paso estratégico para el territorio dentro de los planes de la administración departamental, gracias a la posición geográfica y las condiciones de viento estables.

“Lo que queremos, en este momento, es organizar una gran promotora energética del Caribe para que podamos tener el instrumento básico para atraer a los grandes empresarios que son los que finalmente terminarán haciendo las inversiones básicas necesarias para poder hacer energía solar, energía eólica y además de eso promover todas las inversiones que se necesitan para sacar esa energía”, expresó el mandatario.

Mencionó proyectos concretos que ya avanzan en el departamento, como los parques solares Guayepo I, II y III entre Ponedera y Sabanalarga, que generan 500 megavatios con meta de alcanzar 1.500; y el parque eólico terrestre de Celsia en el corregimiento de Carreto, municipio de Candelaria.

La iniciativa se enmarca en la primera ‘Ronda Colombia de energía costa afuera’, liderada por Minminas, que promueve alternativas energéticas justas y limpias.

Durante la reunión, Vladimir Sosa Rivas, director para Iberoamérica de OEP, y Marianella Bolívar Carbonell, líder en Colombia, presentaron avances de su trabajo hecho en 132 comunidades de Atlántico, Bolívar y Magdalena, donde han socializado los beneficios de la energía eólica: tarifas más bajas, mínimo impacto ambiental y contribución al cierre de brechas sociales.

Bolívar Carbonell destacó el potencial frente a las costas de Piojó y Tubará como zonas estratégicas para el desarrollo de esta tecnología.

Gabriel Orosco, secretario técnico de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, reafirmó el compromiso del Atlántico con una reindustrialización descarbonizada y ambientalmente responsable.

Por otro lado, el Ministerio de Minas, ha reconocido que la energía eólica costa afuera se perfila como complemento clave de las fuentes renovables, fortaleciendo la estabilidad del sistema eléctrico nacional, con una meta de inyección de 3 gigavatios de aquí al año 2035.

Vladimir Sosa, directivo de OEP, resaltó el liderazgo del gobernador Verano en la promoción del departamento como un espacio adecuado para inversionistas del sector energético dirijan su miradas hacia las bondades que este brinda.

“Nos gustó mucho ver toda la disposición que tiene, no solo de escuchar, sino el liderazgo en estos temas, que son muy innovadores, que son de gran especialidad en el mundo. Tengo entendido que ya hay unas exploraciones en zonas. Hay estudios que muestran el gran potencial que tiene tanto el país como la región. Creo que lo más importante es entender cómo se dan los primeros pasos para que ese potencial se convierta en una realidad, ya en términos de proyectos para el sector energético”, anotó Sosa.

Acerca de las ventajas competitivas de la energía eólica costa afuera, el directivo indicó que hay cadenas de desarrollo que son importantes en términos de generación de empleos y el fortalecimiento del comercio y la industria, por ejemplo.

“También es ambientalmente responsable porque los beneficios que esto puede tener para el medio ambiente, se traducen en desarrollo. Entonces, esos dos componentes son los que más nos enfocamos, porque pueden llegar a beneficiar no solo al planeta, sino que son muy concretos también en términos de bienestar social”, concluyó Sosa.