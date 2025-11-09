Durante la Primera Conferencia de Energía Eólica Marina de Colombia que se llevó a cabo en la Universidad del Norte, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, reiteró su petición al Gobierno nacional para que se considere la posibilidad de crear una empresa regional que integre los nuevos proyectos de energías limpias al sistema con base en las potencialidades de la región.

“Los mapas de vientos y luminosidad ubican a La Guajira y el Atlántico como los principales territorios para desarrollar este proceso y por eso reiteramos nuestra solicitud de crear una empresa regional que permita canalizar toda esa energía y poder integrarla al sistema interconectado”, expresó el gobernador Verano.

Según el mandatario, las dificultades que en principio se han tenido en el manejo de las comunidades en el departamento de La Guajira no han permitido el avance en ese territorio, mientras que en el Atlántico las comunidades son más receptivas.

Le puede interesar: El pulso jurídico y político por la rectoría de la Universidad del Atlántico

En el Atlántico hay proyectos como Guayepo I, II y III que garantizan 1.500 megavatios disponibles de energía solar sin contar con la energía eólica marina, que es una fuente inagotable.

“Lo que se está haciendo en este momento equivale al esfuerzo que se hizo en los años 90 para solucionar la crisis de esa época con las térmicas. Tenemos la capacidad de generar energía eólica mar afuera entre Bocas de Ceniza y Ciénaga”, indicó.

Puso de presente que las nuevas tecnologías para la energía eólica y solar le permiten a la región tomar ventaja por la ubicación geográfica para proyectos costa afuera. Por otro lado, precisó que, en el caso del Atlántico, los proyectos solares ubicados en Sabanagrande tienen como fundamento su cercanía a la línea de transmisión de Sabanalarga.

“Con esto se resuelve el tema de la infraestructura para transportar la energía e integrarla al sistema”, señaló.

Reiteró que en este momento la empresa EPM está instalando otros 100 megavatios en cercanías al municipio de Manatí que está contiguo a Sabanalarga.

“El Atlántico tiene todo disponible, la decisión del Gobierno nacional es un paso histórico al habilitar la primera ronda de energía eólica offshore”, concluyó.

Detalles del evento

La reunión de apertura de la Primera Conferencia de Energía Eólica Marina en Colombia “De la Licitación a la Acción. Construyendo el Ecosistema para una Nueva Industria” a la que asistieron representantes del Gobierno nacional, el sector privado y la academia, fue el escenario en el que se reveló la puesta en marcha de la primera ronda de energía eólica que permitirá acceder en corto plazo a la disponibilidad de 500 megavatios instalados con la utilización de nuevas tecnologías.

Juan Carlos Bedoya, jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía, dijo que Colombia es el primer país en Latinoamérica y el Caribe en desarrollar la energía eólica- marina como una apuesta a la solución de la crisis, la generación de empleo y la sostenibilidad.

“Nuestra primera ronda eólica ya dio su primer paso. Hay disponibilidad de 500 megavatios. La meta es instalar 3.000 megavatios en cuatro departamentos: Atlántico, Magdalena, Bolívar y el Norte de Sucre”, manifestó.

Además, indicó que se requieren varios esfuerzos para desarrollar el potencial que tiene Colombia en materia de nuevas energías: “Hemos contado con apoyos de agencias internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y distintos actores de la cadena a nivel internacional”, dijo.

Señaló que el desarrollo de la red eléctrica a nivel de transmisión para incorporar toda la energía de fuentes de energía limpia del Caribe es un reto importante, así como el desarrollo portuario para complementar el uso del hidrógeno verde y adaptar la logística.

Según Bedoya, el departamento del Atlántico es el que más le ha apostado a este tipo de energía y que la participación de la academia es fundamental para garantizar una política a mediano y largo plazo y por eso existe el compromiso del Gobierno nacional para garantizar el desarrollo del tema con el despliegue de las nuevas tecnologías.

Además: Air-e anuncia labores preventivas en Malambo, Sabanalarga y Barranquilla este lunes

“Colombia es el primer país de Latinoamérica y el Caribe en el desarrollo de este tipo de tecnologías”, concluyó.

Finalmente, Margarita Nieves Zárate, directora de la Red Colombiana de Investigaciones de Energía Eólica Marina, indicó que la conferencia es un escenario propicio para dar respuesta a la pregunta sobre cuáles son las necesidades del país en los próximos diez años para que la industria de la energía eólica marina sea una realidad.

“Colombia es un mercado en el que existe futuro para la energía eólica marina, no es suficiente la aplicación de la tecnología, hay que crear un ecosistema que facilite el futuro de la integración de esa energía al Sistema Interconectado. El Caribe colombiano es la región en la que hay más potencial para desarrollar estas fuentes de energía. Aunque soy de La Guajira, veo más avances en el Atlántico que según veo se va a convertir en la capital de la energía eólica-marina”, concluyó.