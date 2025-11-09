Con el propósito de potencializar el servicio de energía de los usuarios, la empresa Air-e Intervenida indicó que continuará con trabajos de mantenimiento preventivo en las redes eléctricas de Malambo, Sabanalarga y Barranquilla durante la jornada de este lunes.

En el caso de Barranquilla, la entidad especificó que cambiará las bajas de un transformador en la calle 37 con la carrera 45, centro de la ciudad, desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Mientras tanto, en el barrio Santander de Sabanalarga, se ejecutarán labores de poda y cambio de redes en la calle 13 con la carrera 20, en el horario de 8:45 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Y, finalmente, en la carrera 13 con la calle 25, del barrio Villa Esther en Malambo, se realizarán trabajos menores, entre las 9:11 de la mañana y las 5:00 de la tarde.