Por medio de la red social X, Triple A anunció que ejecutará una jornada de mantenimiento preventivo en el sistema de acueducto de Puerto Colombia, Salgar y la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Las Flores este lunes 10 de noviembre en las primeras horas de la mañana.

La entidad, encargada del acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla y 15 municipios del departamento del Atlántico, informó en su cuenta oficial que estas labores correctivas se ejecutan para optimizar el servicio a los usuarios de los sectores mencionados.

De esta forma, indicaron que en el municipio de Puerto Colombia y su área de influencia se llevará a cabo una jornada de actividades técnicas en diferentes puntos del sistema desde las 9:00 de la mañana.

