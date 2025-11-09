La presidenta del Banco Europeo de Inversiones informó en medio de la Cumbre Celac-UE que Colombia tendrá su propia central de energía solar.

Según la funcionaria, se destinarán más de 200 millones de dólares para este proyecto.

“Estos proyectos refuerzan y reflejan el gran compromiso de la Unión Europea con la región de América Latina y el Caribe, la profundidad de nuestras alianzas y nuestra cooperación con nuestros hermanos del otro lado del Atlántico”, dijo.

Seguidamente, mencionó que habrá otra inversión de 1.000 millones para fortalecer la interconexión eléctrica en América Latina.

Por otro lado, Calviño resaltó: “para Ecuador se invertirá 100 millones de dólares para reciclaje de agua, saneamiento de aguas y suministro de agua potable”.

Finalmente, la jefe de la banca confirmó reuniones en Panamá para anunciar posibles inversiones en el canal.