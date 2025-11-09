La comunidad del barrio Siape, en Barranquilla, tendrá un nuevo parque que contará con zonas verdes, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, kiosco techado, espacios para caminar y mucho más. Esta obra está siendo ejecutada por la Alcaldía de Barranquilla, y promete beneficiar a los habitantes de este sector.

El alcalde Alejandro Char fue el encargado de brindarle la noticia a los residentes, quienes recibieron con mucha expectativa el anuncio.

“Muy pronto, nuestra gente disfrutará de un nuevo parque lleno de vida y alegría. (...) Este nuevo espacio será un punto de encuentro para las familias, un lugar para compartir, desconectarse y seguir construyendo comunidad. Se vienen más buenas noticias para este querido sector”, manifestó el mandatario en su cuenta de X.

En detalle, este parque se encuentra ubicado en la calle 85 con carrera 86 y se ejecuta en un espacio de 974 metros cuadrados, donde habrá zonas verdes, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, plazoleta, senderos, zona de mesas, kiosco comunitario, mesas de juego y andenes.

El mandatario distrital señaló que este parque, cuya ejecución ya empezó, se sumará a la recuperación del existente parque San Judas Tadeo. “Estamos cumpliendo un sueño de muchos de ustedes. Este parque hermoso va a unir a la familia, va a permitir que los jóvenes estén aquí y no se vayan por malos caminos”, expresó.

Para Eder Pérez, uno de los habitantes del sector, esta obra representará más espacio de calidad para el encuentro de las familias. “Gracias a nuestro alcalde, Alex Char porque ha llegado aquí a colocar la primera piedra a nuestro parque, este entorno va a estar más hermoso, va a ser una nueva vida para la comunidad, para el barrio Siape y todos los residentes de Barranquilla que quieran llegar aquí. Este parque va a tener todo, por eso hoy le agradecemos a nuestro alcalde porque hoy ha hecho realidad que Siape tenga este lindo vividero porque estamos al lado del malecón y el Puerta de Oro, y nos merecemos cosas bonitas como este parque y todos los parques que nos están haciendo”.