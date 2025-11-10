En la mañana de este lunes 10 de noviembre se registró un atentado con arma de fuego contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, en el municipio de Saravena.

Lea: Video: así fue el momento exacto en el que un taxista ebrio arrolló a 11 personas en San Cristóbal

El mandatario fue víctima del ataque cuando se dirigía al municipio de Tame luego de una visita a Saravena, desde donde anunció junto al alcalde Juan Ignacio Cifuentes que “cinco mil familias serán beneficiadas con la instalación del servicio de gas domiciliario”.

Sujetos armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba el gobernador, logrando impactar los vidrios de las puertas de los asientos delanteros, según imágenes de la camioneta que circulan en redes sociales.

Lea: Mindefensa multó a empresa encargada de mantenimiento a helicópteros rusos MI-17: debe pagar 10 millones de dólares

El mandatario departamental informó sobre el atentado a través de su cuenta oficial de Facebook: “Nos acaban de atacar”, publicó hacia las 11:00 a. m. en la red social.

Luego, a través de un video, Renson Martínez Prada informó que tanto él como los miembros de su esquema de seguridad se encuentran fuera de peligro.