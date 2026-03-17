BOGOTÁ. El Senado de la República retomó este martes las sesiones de la última mitad de la legislatura final del Congreso 2022-2026 con temas clave para discutir, tales como la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, y la apelación de la polémica reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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El primero tiene que ver concretamente con el proyecto de ley de competencias para aterrizar la reforma al SGP, buscando que el dinero llegue de forma progresiva a las regiones hasta alcanzar un 39,5 %.

Y el segundo responde al recurso interpuesto tras el hundimiento de la reforma a la salud, ya que lo que se decida en la plenaria de la cámara alta definirá el rumbo de la atención médica para millones de colombianos.

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El último periodo legislativo es definitivo porque las iniciativas que no logren consolidarse ahora podrían quedar en el olvido. Y se espera además que tras las elecciones legislativas, el ritmo de trabajo aumente drásticamente en el Capitolio en las próximas semanas.