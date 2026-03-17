A través de una carta que se conoció este martes, cinco ex ministros de Defensa y 32 generales de la fuerza pública colombiana en retiro anunciaron sus respaldo a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, ganadora de las consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo.

Se trata de los exministros Diego Molano, Guillermo Botero, Juan Carlos Esguerra y Marta Lucía Ramírez, junto con los generales retirados Alberto Mejía y Ricardo Gómez Nieto, entre otros.

“Vemos con gran preocupación el deterioro de la seguridad en diversas regiones del país. Según estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz, al cierre de 2025 los grupos armados ilegales superaban los 27.000 integrantes, con un incremento del 23,5 % en apenas un año. Esto implica la incorporación de más de cinco mil nuevos hombres armados al Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC entre otros, disputando con creciente intensidad el control territorial y amenazando a la población para manejar sus economías ilegales”, se lee en la misiva.

Agregan que “de manera igualmente alarmante, Indepaz registra en lo corrido de este año, hasta fines de febrero. 21 masacres con 91 víctimas, mostrando una tendencia muy grave si tenemos en cuenta que durante 2025 fueron más de 70 masacres con alrededor de 256 victimas, entre ellas al menos 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos”.

Y concluyen en este sentido: “Usted, señora candidata, cuenta con el carácter, conocimiento y liderazgo que, aunados a su profundidad en el estudio de los temas, aseguran la conducción acertada de nuestra Fuerza Pública para recuperar la estrategia perdida en estos años”.

“Conocemos sus posiciones firmes, su trayectoria pública y su visión de Estado. Sabemos que, bajo su liderazgo, Colombia recuperará plenamente su soberania y la autoridad legítima sobre su territorio, enfrentando con determinación a las organizaciones criminales e iniciando una estrategia integral y definitiva para acabar el narcotráfico que tanto daño nos ha hecho”, concluyen.