Un juez de Medellín decidió que el creador de contenido Javier Arias Castañeda, conocido en redes como “Stunt”, continúe su proceso judicial en libertad, luego de una audiencia realizada el pasado lunes 16 marzo.

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Durante la diligencia, en la que se adelantó la imputación por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, el influenciador no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.

Aunque el ente acusador solicitó que se le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario, el juez concluyó que no existían elementos suficientes para considerar que representara un riesgo para la sociedad, por lo que le permitió enfrentar el proceso fuera de prisión.

Instagram javier.arias.stunt Javier Arias Castañeda, conocido en redes como Javier Arias 'Stunt'

Dentro del expediente se registró la incautación de varias armas y otros elementos durante el procedimiento. Las autoridades también validaron la legalidad del allanamiento, la captura y la recolección de pruebas.

A pesar de la decisión judicial, el caso contra Javier Arias Castañeda sigue en curso. El hecho de que haya quedado en libertad no implica una absolución, sino que continuará vinculado al proceso mientras avanzan las investigaciones.

Redes sociales La última publicación del influencer Javier Arias ‘Stunt’ antes de su captura

Según se ha conocido, el caso también está siendo analizado por diferentes organismos, entre ellos la DEA, la Dijín y el Ejército, por posibles conexiones con estructuras criminales.

¿Quién es Javier Arias Castañeda, conocido en redes como “Stunt”?

El creador digital comenzó su trayectoria hace varios años con contenido relacionado con acrobacias en motocicletas, lo que le permitió ganar notoriedad en redes sociales.

Posteriormente, su actividad dio un giro hacia la realización de sorteos de alto valor, en los que ofrecía premios como vehículos, propiedades o grandes sumas de dinero.

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Para participar, los usuarios adquirían accesos digitales a través de plataformas en línea, con diferentes rangos de precios que prometían mayores probabilidades de ganar.