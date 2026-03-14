Nadie se imaginaba que una llamativa camioneta Tesla Cybertruck recorriendo las calles del corregimiento El Totumo, en Necoclí, se iba a terminar convirtiéndose en una de las pistas que pusieron en el radar de las autoridades a Javier Arias Castañeda, creador de contenido conocido en redes sociales como ‘Stunt’.

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El joven fue capturado durante un operativo realizado por la Policía Nacional de Colombia a través de la Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

La acción también contó con apoyo del Ejército y cooperación de la Drug Enforcement Administration.

Redes sociales La captura de Javier Arias Castañeda, conocido en redes como Javier Arias 'Stunt'

Según informaron las autoridades, el procedimiento incluyó un allanamiento que terminó con la captura en flagrancia del influencer por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Durante la diligencia le incautaron dos pistolas, dos escopetas calibre 12, una carabina calibre .22, 1.926 cartuchos de distintos calibres, 208 millones de pesos en efectivo sin justificación y equipos tecnológicos que ahora serán analizados dentro de nuevas investigaciones.

#Video I La Policía Nacional difundió el video del momento de la captura del influencer Javier Arias Stun, quien fue capturado en el municipio de Necoclí con 2 pistolas, 2 escopetas, 1 carabina de precisión calibre 22, 1,926 cartuchos de diversos calibres y más de 20 millones de… pic.twitter.com/tjGFqLNr7n — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 12, 2026

Arias había ganado notoriedad en la región del Urabá por mostrar un estilo de vida ostentoso en redes sociales, donde acumulaba más de un millón de seguidores.

En sus plataformas promocionaba rifas de vehículos, motocicletas y otros bienes de alto valor. En su última publicación, el influencer presentó lo que llamó un “combo familiar”, que incluía tres carros y dos motos como premio para quienes participaran en el sorteo.

Instagram javier.arias.stunt Javier Arias Castañeda, conocido en redes como Javier Arias 'Stunt'

En el video explicaba que los interesados debían comprar adhesivos para entrar en la rifa. “Usted se va a llevar todo este combo por apenas 2.000 cada sticker. Ya sabe que adquirirá mínimo 10 stickers”.

Asimismo, ahora las autoridades analizan los elementos incautados para determinar si existen otros delitos relacionados con sus actividades comerciales y su presencia en redes sociales.