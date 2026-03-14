Durante una operación conjunta adelantada por miembros del Ejército Nacional, Armada de Colombia y Policía Nacional se logró la incautación de más de 2 toneladas de cocaína en zona rural el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó.

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Las autoridades indicaron que en medio de una diligencia de registro y allanamiento realizada en una vivienda, ubicada en la vereda Chugandicito, fue hallado el estupefaciente.

Además, una persona fue capturada por durante el operativo, quien estaría a encargado de cuidar el cargamento. Al parecer, el material pertenecería a la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

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El detenido deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

También se conoció que el cargamento sería exportado y tenía como destino Centroamérica y Estados Unidos.

#LoÚltimo | En zona rural del mpio de Acandí #Chocó, soldados de la #Brigada17 y del Batallón de Fuerzas Especiales 7 del @COL_EJERCITO, en una operación conjunta con la @ArmadaColombia y con apoyo judicial de la @PoliciaUraba, lograron en las últimas horas la incautación de más… pic.twitter.com/2ky6Pnt1EH — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) March 14, 2026

ONU alerta que expansión de cultivos en Colombia dispara oferta mundial de cocaína

El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado este jueves en Viena, destaca que la producción mundial de cocaína habría superado las 3.700 toneladas en 2023, un 34 % más que en 2022.

Esta expansión de la oferta se explica, en particular, por el caso de Colombia, donde crecieron tanto el área de cultivo ilícito de coca como la capacidad de producción en los laboratorios ilegales.

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La JIFE, un órgano cuasi judicial del sistema de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra las drogas, señala que el crecimiento del mercado no es solo cuantitativo sino que también se ha diversificado y es más global.

Aunque los dos mayores mercados de la cocaína siguen siendo Europa y América del Norte, las rutas ilegales de esta droga alcanzan ya “todas las regiones del mundo”, incluida África, que hasta hace poco era sólo una región de tránsito, o Asia, donde su presencia hasta hace poco era residual.

En Europa occidental y central, por quinto año consecutivo, las incautaciones en 2023 superaron a las de Norteamérica, confirmando a la región como el principal destino de esta droga.

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Según la JIFE, entre enero de 2019 y junio de 2024 se incautaron más de 1.826 toneladas de drogas con destino a puertos europeos, y el 82 % de ese volumen correspondió a la cocaína con 1.487 toneladas.

El aumento de la producción de cocaína impulsa la expansión de esa droga en nuevas regiones, como África, donde las incautaciones crecieron un 48 % en 2023 respecto a 2022.

Entre 2013 y 2023, el número de consumidores de cocaína habría pasado de 17 a 25 millones, con señales de expansión hacia África y Asia, señala el informe, que cita datos de Naciones Unidas.

“Hay una tendencia al alza en el consumo de cocaína en todo el continente, especialmente en África Occidental, Central y Austral, y al menos 4.700 personas han recibido tratamiento por trastorno por consumo de cocaína en los últimos años”, señala el informe sobre África.

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En el sur de Asia, la JIFE destaca un importante aumento de incautaciones, lo que muestra un mercado en expansión.

El documento advierte además de técnicas de ocultación cada vez más sofisticadas, como alterar químicamente la cocaína para que no sea detectable en controles rutinarios, y camuflarla mezclándola o integrándola en “materiales portadores” como plásticos o tejidos.

En Sudamérica, el informe ilustra el efecto corrosivo del auge del narcotráfico con el caso de Ecuador, donde en 2024 se incautaron más de 290 toneladas de cocaína, más de un 30 % por encima de 2023, en un entorno marcado por la violencia.

“En Sudamérica, el impacto del aumento del tráfico de cocaína se ha sentido especialmente en Ecuador, que en los últimos años ha vivido una ola de violencia letal causada tanto por grupos criminales locales como transnacionales”, señala la JIFE.

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En ese país, se registraron 6.964 muertes violentas en 2024, con una tasa de 38,76 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que supone que esa tasa se quintuplicó en cinco años.