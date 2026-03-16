La Procuraduría ha dado un plazo de 24 horas a la Aeronáutica Civil y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana para que entreguen un informe técnico preliminar con las explicaciones sobre el incidente ocurrido el pasado 13 de marzo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando un helicóptero se habría cruzado una de las pistas sin autorización.

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Asimismo, en los últimos días se ha vuelto viral un video que muestra cómo una aeronave de carácter militar presuntamente interfirió en la operación de pista en medio del tráfico aéreo comercial en ese aeropuerto.

Según lo señalado en el requerimiento, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades aeronáuticas un informe técnico preliminar dentro de las próximas 24 horas, con el objetivo de aclarar las circunstancias del evento, revisar las autorizaciones operacionales concedidas, los registros de comunicaciones y radar, y las acciones implementadas para proteger la seguridad de las operaciones aéreas.

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Por otro lado, el Ministerio Público destacó que “la ocurrencia de situaciones que puedan comprometer la seguridad operacional en aeropuertos con alta densidad de tráfico, como El Dorado, exige una verificación inmediata y una adecuada coordinación institucional entre las entidades responsables del control aéreo y las operaciones militares.”

En respuesta a la situación, la Aeronáutica Civil adelantará la investigación correspondiente. Además, la división de investigación aérea evaluará los responsables del hecho, considerando que este es el segundo incidente de este tipo reportado en lo que va de 2025.

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