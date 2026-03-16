En la tarde de este lunes 16 de marzo se registró un nuevo ataque sicarial en el barrio Salitre, en la localidad de Fontibón, de la ciudad de Bogotá, en el que un hombre resultó muerto.

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De acuerdo con información revelada por las autoridades, a eso de las 2:00 de la tarde sujetos armados, a bordo de una motocicleta, interceptaron a la víctima cuando caminaba por la calle 22D con 69B, al occidente de la capital del país.

Según testigos, el hombre que hacía las veces de parrillero disparó contra su objetivo en diferentes oportunidades y luego huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

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Luego que se escuchara el sonido de las balas, los transeúntes se percataron del hombre que había quedado tendido en el piso, malherido debido a los impactos de proyectil con arma de fuego; a pesar de intentar socorrerlo, el sujeto murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

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Por el momento, unidades de la Policía Nacional y el CTI adelantan las diligencias pertinentes, así como investigaciones e inspección de cámaras de seguridad para dar con el paradero de los responsables y los móviles del crimen.