Entre junio y agosto de este año, con posibilidad de que persista hasta finales de año, se desarrollaría el fenómeno de El Niño teniendo en cuenta las señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial, alertó este lunes el Ideam junto al Ministerio de Ambiente.

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De acuerdo con el Ideam, el sistema océano-atmósfera muestra una tendencia hacia la transición a condiciones de El Niño en los próximos meses, según se pudo determinar a través del análisis de centros internacionales de predicción climática.

Según el promedio de los modelos climáticos, las anomalías de temperatura en la región Niño podrían ubicarse alrededor de +1 °C hacia finales de 2026, lo que indicaría el desarrollo potencial de un fenómeno de El Niño, cuya magnitud aún continúa bajo observación.

Al respecto, la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez Torres, señaló que, pese a que todavía no se puede declarar el fenómeno, “lo responsable es informar a la ciudadanía que ya contamos con evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico. Estas señales son una alerta temprana para el país, que nos permite anticiparnos, activar la preparación institucional y trabajar con las regiones para reducir riesgos y proteger a las comunidades”.

Asimismo, para el periodo entre abril y agosto se prevé una ligera reducción de las lluvias frente a los promedios históricos, principalmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Si se llegan a consolidar las condiciones asociadas al fenómeno, esta tendencia podría intensificarse en el segundo semestre, según alertó el Ideam.

“Aunque en este momento estamos transitando hacia condiciones neutrales del fenómeno ENSO, los indicadores océano-atmósfera muestran un calentamiento sostenido en el Pacífico ecuatorial relacionado con la probabilidad de un fenómeno de El Niño, especialmente entre junio y agosto de este año. En el Instituto mantenemos el monitoreo permanente de indicadores como la anomalía de temperatura y los vientos alisios”, indicó la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto.

Se avecina un nuevo frente frío

Entretanto, meteorólogos y entidades nacionales prenden nuevamente las alarmas ante la llegada de un nuevo frente frío en el país y otros sistemas climatológicos que alterarían la atmósfera del territorio, especialmente en el Caribe colombiano.

En principio, el Ideam anunció que se encuentra monitoreando un nuevo frente frío que viene de Estados Unidos.

Rodney Poveda, meteorólogo de turno del Ideam, indicó que la incidencia de este sistema traería incremento en los vientos y el oleaje en las costas del Atlántico, La Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba, aguas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Este frente lo que hace es generar una línea de inestabilidad, y esa línea de inestabilidad hace que se mueva un poquito esa zona de convergencia tropical hacia la parte norte del país”, explicó Poveda.

Esto favorecería también la nubosidad y las lluvias moderadas en la región Caribe en los días miércoles 18 y jueves 19 de marzo.