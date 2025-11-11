A través de su red social X, el presidente Gustavo Petro confirmó este lunes 10 de noviembre el inicio de una ofensiva militar contra las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare.

El jefe de Estado anunció que impartió instrucciones a las Fuerzas Militares para bombardear y desmantelar el frente guerrillero que opera en esa zona selvática del Colombia.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, expresó.

Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares https://t.co/rccrbRyulc — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025

El anuncio del mandatario se produjo poco después de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien informó que desde la madrugada de este lunes tropas del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutan “una contundente operación ofensiva” contra las estructuras “narcoterroristas del cartel de aliasMordisco”.

Según el ministro, estos grupos armados han mantenido durante los últimos meses una fuerte presión sobre las comunidades campesinas de la región, mediante amenazas y extorsiones. Sánchez aseguró que la acción militar continúa en desarrollo y que se trata de una “operación en evolución”.