Un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro de reclusión en contra de dos ciudadanos extranjeros identificados como Alexander José Odosgoite Rangel y Dani Jesús Contreras Urdaneta, como presuntos responsables de asesinar a una persona en condición de calle en el centro de Medellín.

De acuerdo con la Fiscalía, el hecho se registró en el barrio Prado Centro de Medellín la tarde del pasado 8 de noviembre cuando, al parecer, los procesados atacaron con arma blanca a la víctima mientras dormía bajo el viaducto de metro.

Según el reporte de las autoridades, el habitante de calle recibió una herida en el corazón que le causó la muerte casi de manera inmediata.

Los presuntos responsables huyeron a pie del lugar y posteriormente fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Manrique, mientras se movilizaban en un taxi.

Al momento de su captura les fueron incautados un cuchillo y una navaja impregnada de una sustancia similar a la sangre.

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado, el cual no fue aceptado.