Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro de reclusión en contra de dos ciudadanos extranjeros identificados como Alexander José Odosgoite Rangel y Dani Jesús Contreras Urdaneta, como presuntos responsables de asesinar a una persona en condición de calle en el centro de Medellín.

Leer más: Estos son los guerrilleros del ELN hallados culpables por reclutar a 60 niños en Colombia

De acuerdo con la Fiscalía, el hecho se registró en el barrio Prado Centro de Medellín la tarde del pasado 8 de noviembre cuando, al parecer, los procesados atacaron con arma blanca a la víctima mientras dormía bajo el viaducto de metro.

Nuevo ránking de las mejores ciudades del mundo: hay dos de Colombia y siete de Latinoamérica

Según el reporte de las autoridades, el habitante de calle recibió una herida en el corazón que le causó la muerte casi de manera inmediata.

Lea también: Dos nuevas masacres en Magdalena y Norte de Santander cobran la vida de seis personas

Los presuntos responsables huyeron a pie del lugar y posteriormente fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Manrique, mientras se movilizaban en un taxi.

Al momento de su captura les fueron incautados un cuchillo y una navaja impregnada de una sustancia similar a la sangre.

Lea acá: Emiten alerta por disputa entre ELN y disidencias de las Farc en el Catatumbo

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado, el cual no fue aceptado.