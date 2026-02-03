La Personería Distrital de Barranquilla anunció que la ciudad ha sido seleccionada como sede del Encuentro Nacional de Personeros de Colombia, un evento de gran relevancia institucional que se realizará en el mes de septiembre.

El encuentro congregará a cerca de 1.104 personeros provenientes de todas las regiones del país, quienes participarán en espacios de diálogo y análisis sobre temas prioritarios para la agenda nacional y regional, entre ellos la defensa de los derechos humanos, la atención en salud y la prestación de los servicios públicos.

La Personería de Barranquilla, bajo la dirección de Miguel Ángel Álzate, expresó su compromiso de garantizar el éxito de este importante evento, que busca fortalecer la gestión pública y promover la reflexión conjunta frente a los principales desafíos y oportunidades que enfrentan los personeros en el ejercicio de sus funciones.

Con la realización de este encuentro, Barranquilla se consolida como un escenario clave para el debate institucional y la construcción de estrategias orientadas a la protección de los derechos de la ciudadanía en Colombia.