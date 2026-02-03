Los representantes judiciales del grupo Isagen, una empresa privada de generación y comercialización de energía, solicitaron este martes a través de un comunicado a la Corte Constitucional la suspensión provisional de los efectos del decreto de emergencia económica que recaen sobre el sector de energía en el país.

De acuerdo con el documento, esta solicitud tiene como objetivo evitar la vulneración de los derechos fundamentales de las empresas generadoras de energía.

“El Decreto 0044 es flagrantemente inconstitucional y, de continuar vigente, generará efectos adversos que afectan sustancialmente los derechos de las empresas generadoras de energía como Isagen, ocasionando perjuicios que comprometen la responsabilidad del Estado colombiano”, se lee en el oficio.

De igual manera, la carta detalla los motivos por los que la Corte debería tener en cuenta esta solicitud.

“La Corte suspendió los efectos del decreto de emergencia económica, y la consecuencia directa y necesaria de esta decisión es anular provisionalmente los decretos que también se desarrollaron en el estado de excepción del mismo, así que esta suspensión debe ser aplicada al decreto 0044 sobre el sector de energía”, dijo.

Puso de presente que: “las medidas contenidas en el Decreto 0044 no tienen precedentes en la historia de la República de Colombia y vulneran principios fundamentales de la Constitución por múltiples razones”.

Dicho esto, los argumentos de la empresa de energía también abordaron la inconstitucionalidad del decreto de emergencia económica.

“Esta medida fue expedida en el marco de un estado de excepción que es abiertamente inconstitucional, al punto de que la Corte suspendió los efectos del Decreto 1390 que declaró dicho estado de excepción. Por ende, el Decreto 0044 no tiene ninguna base normativa válida para justificar que el Gobierno Nacional cree impuestos, y mucho menos de destinación específica”, sostuvo.

A renglón seguido, mencionó que: “la creación de impuestos le corresponde exclusivamente al Congreso y únicamente pueden tener destinación específica en condiciones altamente exigentes que no se acreditan en este caso”.

Para la empresa privada de generación de energía, la declaración de emergencia se “expidió sin la firma de todos los ministros, en particular de la firma de la ministra de Ambiente que estaba en funciones. La firma de todos los ministros es un requisito formal de decretos legislativos”.

Así las cosas, otros gremios como Andeg también han solicitado a la Corte un pronunciamiento al respecto de este tema.