La alegría del Carnaval llegará hasta los callejones del barrio El Prado este miércoles a través de un recorrido guiado que propios y visitantes podrán disfrutar de manera totalmente gratuita.

La actividad, que se desarrolla en el marco de los precarnavales, pretende incentivar el arte y salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad.

En ese sentido , el recorrido comenzará a partir de las 4:00 p.m., y contará con el acompañamiento de guías y operadores de los murales del sector.

A su vez, este espacio tendrá a disposición una activación cultural por los más de 20 murales expuestos en 4 callejones de este icónico barrio de Barranquilla.

Cabe resaltar que durante los próximos días también estarán disponibles otro tipo de actividades por los Callejones de El Prado.

Detalles del recorrido

Uno de los principales atractivos del recorrido es el recién inaugurado callejón Libertad, ubicado en la calle 57, entre las carreras 53 y 54.

En este lugar se podrán encontrar obras como “Memoria flotante”, de los artistas Luis Guarín y Omar Alonso, los cuales evocaron el uso de los objetos cotidianos sobre un entorno acuático, generando una sensación de ingravidez que invita a la contemplación y a la evocación de lo familiar.

Otro punto del recorrido será en el callejón alineado al Centro Cultural de Comfamiliar, en la carrera 54 con calle 59.

Además, los que se encuentran en cercanías a la sede de Gases del Caribe, en la calle 67 con carrera 58, y a la zona de las oficinas de Triple A