La terminal metropolitana de Barranquilla informó que ya se encuentra habilitada la plataforma digital Pinbus para todos los usuarios que se movilizan desde y hacia esta terminal, como parte de las acciones orientadas a modernizar el servicio y facilitar la movilidad durante la temporada de precarnaval y Carnaval.

Con esta herramienta, los viajeros podrán adquirir sus tiquetes de manera digital, lo que permitirá reducir la congestión en las taquillas físicas, especialmente en fechas de alta afluencia de pasajeros, cuando tradicionalmente se incrementa la demanda del servicio de transporte terrestre.

La implementación de Pinbus también contribuye a combatir el denominado ´pregoneo´, práctica irregular que consiste en ofrecer cupos en vehículos particulares desde terminales no autorizadas en distintos puntos del área metropolitana, fortaleciendo así la seguridad y la legalidad del transporte de pasajeros.

Además, la plataforma promueve una cultura de planeación del viaje similar a la del transporte aéreo, incentivando la compra anticipada, la comparación de opciones y una experiencia de usuario más organizada y transparente.

“El objetivo es mejorar la experiencia del usuario y facilitar los procesos de compra de tiquetes, garantizando comodidad, transparencia y efectividad”, señaló el gerente de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, Jorge Camargo Padilla.

Con esta iniciativa, la Terminal Metropolitana de Barranquilla reafirma su compromiso con la innovación, la seguridad y la prestación de un servicio de calidad, alineado con la dinámica turística y de movilidad que vive la ciudad durante el Carnaval.

