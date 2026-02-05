La falta de civismo y cultura ciudadana volvió a quedar en evidencia en el Malecón de Rebolo, donde varios elementos decorativos alusivos al Carnaval de Barranquilla resultaron dañados por actos vandálicos, situación que ha generado preocupación entre líderes comunitarios y vecinos del sector suroriente de la ciudad.

Guillermo Parra Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Roque y juez de paz de la localidad Suroriente, rechazó estos hechos y aseguró que afectan directamente la imagen del sector y el esfuerzo institucional por llevar inversión cultural a zonas históricamente olvidadas. “Uno asiste atónito a este tipo de situaciones. Estas figuras representan nuestro arraigo cultural, el sentir del barranquillero, y fueron instaladas para alegrar, motivar y dignificar estos espacios”, expresó.

Le puede interesar: Resaltan gestión en servicio de acueducto en Barranquilla y el Atlántico sobre promedio nacional

Según el líder comunitario, vecinos del sector le informaron que los responsables serían jóvenes cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años, residentes en la zona, y que este tipo de comportamientos se presentan de manera reiterada, principalmente en horas de la noche. “Esto ocurre después de las nueve o diez de la noche. En lugar de cuidar los elementos que quedan semidesprendidos por el clima, los arrancan y los destruyen”, señaló Parra Torres.

El dirigente reconoció que factores como las recientes lluvias y fuertes brisas han afectado algunas estructuras, pero insistió en que el mayor daño proviene de la acción humana. “El clima influye, pero más la mano destructiva del hombre. En vez de corregir, destruyen”, afirmó, al tiempo que advirtió que esta situación desestimula nuevas inversiones culturales en el suroriente de la ciudad.

Finalmente, hizo un llamado a los padres de familia, a las instituciones educativas y a las autoridades para fortalecer la prevención y el control. “Pedimos más patrullaje esporádico en la zona y mayor acompañamiento de la Policía Comunitaria. Esta es una obra que dignifica la vida de la comunidad y no podemos permitir que se pierda por falta de cultura ciudadana”, concluyó.

Leer más: Andesco consolida hoja de ruta para cerrar brecha de agua y saneamiento básico en el país: se requieren $126 billones