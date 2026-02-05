En el departamento del Atlántico se observan resultados positivos en el fortalecimiento del servicio de acueducto, en contraste con la baja ejecución presupuestal para grandes obras a nivel nacional.

Así lo dio a conocer Camilo Sánchez, presidente de Andesco, en medio del Sexto Seminario de Acueducto y Alcantarillado, que se lleva a cabo en Barranquilla hasta este viernes.

“La Costa Atlántica es la que está ayudando a traer recursos de empresas privadas y organizaciones para el cierre de obras fundamentales en servicios públicos. Afortunadamente, desde los bancos de inversiones también tenemos gente de la Costa ayudándonos a generar inversión para este territorio”, destacó.

Lea también: Déficit energético en el país podría incrementar por falta de oferta:Andesco

Sin embargo, el directivo expuso que a nivel nacional el Gobierno presenta una baja ejecución presupuestal del 14% para estos proyectos acueducto y alcantarillado.

“Los proyectos que se iban a hacer en La Guajira nunca llegaron, los del pacifico colombiano menos, entonces de qué hoja de ruta hablamos en un país que en general tiene un déficit en inversión y seguimiento de recursos en saneamiento básico”, comentó.

Puso de presente que: “nos hablaron desde el Gobierno de una inversión de casi $2 billones y la verdad es que no la vemos por ningún lado”, comentó.

Seguidamente, también criticó el manejo que se le ha dado a la empresa Air-e desde su intervención.

Lea también: “El Atlántico ha saneado una deuda histórica en agua potable por la continuidad en un proyecto de gobierno”: gobernador Verano

“Existe una inestabilidad en los servicios públicos porque la empresa que los maneja está en crisis, y no es de gran ayuda que haya un carrete de funcionarios que vienen y se van. Ya estamos por la quinta interventora de la empresa, y no hay solución de fondo”, aseguró.