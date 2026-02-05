Durante la instalación del sexto Seminario de acueducto y alcantarillado de Andesco, que se lleva a cabo en el Hotel Marriot de Barranquilla hasta este viernes, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano expuso la hoja de ruta que ha llevado al departamento a convertir el agua en el motor principal de su competitividad y equidad social.

“Para entender hacia dónde vamos, es imperativo consolidar una gestión basada en la planeación y resultados concretos, por eso hicimos un recuento histórico de cuando recibimos el departamento en el año 2008, con una deuda histórica en infraestructura básica. Apenas alcanzábamos un 20% de cobertura en zonas rurales, y ya eso cambió porque entendimos los problemas en nuestro territorio”, declaró.

El mandatario resaltó que esto fue una tarea desafiante: “el problema no era solo de tubos, sino de calidad y continuidad: solo el 43% de los análisis microbiológicos eran aceptables y enfrentábamos una atomización del servicio con operadores de bajo desempeño. En alcantarillado, el panorama era aún más crítico: solo 5 de 22 municipios contaban con redes”.

Seguidamente, mencionó que: “hoy el Atlántico es otro, gracias a una inversión sin precedentes de $1.34 billones de pesos (exclusivamente para este sector, hemos logrado hitos que nos posicionan como el primer lugar nacional en gestión del agua”.

Puso de presente entonces que: “en el departamento hemos alcanzado una cobertura del 97% en cabeceras municipales y hemos triplicado la cobertura rural, llegando al 64%. Mientras que en alcantarillado estamos en una cobertura del 85% en las cabeceras”.

Por otro lado, Verano indicó que: “estamos en proceso de construcción del acueducto Regional del Norte, que beneficiará a más de 1,6 millones de atlanticenses, mejorando continuidad y presión del servicio”.

Finalmente, el gobernador también fue enfático en que: “tenemos que construir políticas a nivel nacional que impacten en la gestión eficiente del agua en los territorios”.