En procura de aliviar la situación complicada que sufren varias comunidades del Caribe colombiano, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano, presidente de la Región Administrativa y de Planificación -RAP Caribe- hizo un llamado a la solidaridad a los habitantes del Atlántico.

El mensaje es para que se sumen a la campaña que pretende recolectar ayudas humanitarias para cooperar con los territorios en los que las fuertes lluvias del fin de semana que dejaron cientos de familias damnificadas en Córdoba, Sucre y La Guajira.

La campaña inició este jueves cuando se recibirán las donaciones en el centro de acopio instalado en la Galería de la Plaza de la Paz en Barranquilla, hasta donde se espera se vuelque la solidaridad de los atlanticenses.

Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe, explicó que a esta campaña se suma la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe –Asiesca- que tendrá a su cargo “recibir las ayudas en las instalaciones de cada una de las universidades para sumarlas a las donaciones que hagan los funcionarios y ciudadanos de bien corazón que estén dispuestos a donar los que requieren los damnificado”s.

La campaña es el inicio de una acción de solidaridad que debe replicarse en todo el territorio.

Con el lema ‘El Caribe nos necesita’, la campaña promovida por la RAP busca “recoger la mayor cantidad de toneladas de alimentos no perecederos, agua envasada, frazadas, colchonetas, elementos de aseo y alimentos para mascota hasta el próximo miércoles 11 de febrero”, afirmó el ente en comunicado de prensa.

Una vez recibidas las donaciones serán trasladas el jueves 12 de febrero, “principalmente al departamento de Córdoba en dónde se presentaron las mayores afectaciones y también se dispondrá traslados a La Guajira, Sucre y los puntos que requieran algún tipo de ayuda”.