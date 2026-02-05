La pérdida de la soberanía energética en el país es materia de preocupación por parte de los gremios a nivel nacional. En medio del Sexto Seminario de acueducto y alcantarillado de Andesco, Camilo Sánchez, presidente de la entidad, manifestó que el déficit puede incrementar en los próximos años.

“Hoy la demanda creció por encima de la oferta, y si proyectamos que la necesidad de gas importado aumentará del 23% al 36%, entonces lo que está en juego es nuestra soberanía porque nunca debemos depender de otro país para nuestros servicios públicos”, comentó.

El líder gremial también se refirió a una posible importación de gas desde Venezuela.

“Es un espejismo pensar en importar gas de Venezuela si el país aún no puede suplir su propia demanda territorial. Tenemos que pensar en nuestro territorio y en unos años pensar en traer de otros países”, dijo.

A su vez, Sánchez hizo un llamado para suspender el decreto de emergencia económica que establece nuevos impuestos a las generadoras de energía.

“El Gobierno trata de imponer impuestos sobre la declaración de renta a proyectos hidráulicos importantes en nuestro país, cuando son las empresas privadas, públicas y mixtas quienes hacen las grandes inversiones para sostener la infraestructura de servicios en el país”, aclaró.

Posición sobre el nuevo marco tarifario

Las modificaciones al marco tarifario vigente en el país pondría en riesgo al sector productivo. Según Camilo Sánchez, presidente de Andesco, hay que establecer unos valores reales para que las empresas generen ganancias y sigan invirtiendo en el país.

“Tomar un marco tarifario mal hecho es poner en riesgo un sector que ha sido productivo. Nos dicen que tenemos que bajar tarifas y eso no se hace tan fácil, hay que incorporar al valor de las mismas los costos que requiere una empresa”, explicó.

Agregó que: “si se bajan las tarifas y no hay ganancia tampoco hay inversión, no pongamos de enemigo al empresario, porque se necesita recursos para proyectos que al final benefician es a los usuarios”

Sanchez apuntó que: “las empresas no podemos incorporar en la tarifa lo que no está escrito en las normativas de la C.R.A o la Creg”.