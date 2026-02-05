Colombia enfrenta un rezago estructural en agua potable y saneamiento básico, que compromete su desarrollo social y económico. Por este motivo, desde Andesco se trazó una nueva hoja de ruta para los próximos 30 años este jueves en el marco del Sexto Seminario nacional de Acueducto y Alcantarillado, que se realiza en Barranquilla.

Al respecto, Camilo Sánchez, presidente del gremio, sostuvo que: “El agua no puede seguir tratándose como un gasto sectorial más o como instrumento político; Es infraestructura económica, es salud pública, es equidad territorial y es adaptación climática”.

Además, advirtió que: “las señales actuales de política pública, regulación y financiación no están alineadas con los retos estructurales que tienen los sectores productivos del país”.

Sánchez manifestó también que “el nuevo marco tarifario para acueducto y alcantarillado reduce de manera significativa la tasa de remuneración del capital, pasando de rangos el del 12% en el esquema vigente a niveles cercanos al 9,5 %, que ponen en riesgo las inversiones”.

Es de anotar que este marco es aplicable a 163 grandes prestadores que atienden cerca del 84 % del mercado nacional.

De esta manera, el líder gremial habló sobre una nueva agenda nacional de agua: “En los últimos tres años se ha avanzado en cobertura, calidad y continuidad del servicio, pero necesitamos de una visión de largo plazo de al menos 20 a 30 años, que reconozca al agua como infraestructura estratégica para el desarrollo económico”.

Anotó que: “esta hoja de ruta debe articular todo lo que es seguridad jurídica e incentivos para la inversión, así como establecer señales regulatorias estables”.

A tener en cuenta

Durante el seminario de Andesco, el gremio detalló que según estimaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, se requieren alrededor de $126 billones, una cifra que refleja la magnitud del desafío que enfrenta el sector.

La agremiación agregó que: “está inversión se debe distribuir en 58 municipios priorizados por su impacto sobre los recursos hídricos demandan inversiones cercanas a $28 billones al 2050, en un contexto donde los recursos disponibles no crecen al ritmo de las necesidades”.

Por otro lado, señaló que la ejecución de inversiones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en proyectos de agua, ha sido en promedio el 7.2 % de los recursos asignados en los últimos tres años.