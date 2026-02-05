Mediante un comunicado de prensa, el Sistema de Transporte Masivo, Transmetro tendrá novedades en su operación, con ocasión del desfile de La Guacherna, que se celebra este viernes 6 de febrero en Barranquilla.
Este día el Sistema operará hasta las 8:00 p.m. con la salida del último servicio S1.
El horario de despacho de los últimos servicios troncales será así: B1 a las 7:04 p.m., R1 con último despacho a las 7:05 p.m., S2 con horario de última partida a las 7:42 p.m. y el S1 dejará de funcionar a las 8:00 p.m..
Adicionalmente, las estaciones La Catedral y Alfredo Correa De Andréis prestarán su servicio hasta las 11:00 a.m. y 12:00 p.m., respectivamente. A partir de las horas en mención, no se permitirá el ingreso ni salida de usuarios en las mismas.
El despacho de los últimos servicios troncales con ascenso y descenso de pasajeros en la estación La Catedral será así: R1 a las 10:27 a.m., R10 en horario de 9:00 a.m., S10: a las 9:37 a.m., B2 a las 10:39 a.m., el R2 sobre las 10:24 a.m. y el S1 finalizará a las 10:46 a.m..
Como parte del operativo, también habrá suspensión anticipada de rutas: A8-3 Prado último servicio será a las 10:22 a.m., en el caso de B2 el último servicio a las 11:45 p.m. y la R2 su último servicio será a las 11:30 a.m..
Desvíos servicios troncales
A partir de las 12:00 p.m. se realizarán desvíos en las siguientes rutas troncales omitiendo las estaciones La Catedral y Alfredo Correa de Andréis:
- R1 y R10: Portal de Soledad – Troncal Murillo – Vía 40 – calle 58 – calle 59 – carrera 46 – estación Joe Arroyo.
- S1 y S10: Estación Joe Arroyo – Troncal Olaya Herrera - calle 64 – carrera 63 - calle 58 – Vía 40 – Troncal Murillo - Portal de Soledad.
- Las rutas expresas R10 y S10 realizarán su parada en la estación La Arenosa a partir de la 11:00 a.m. para mayor opción de los usuarios.
Desvíos rutas alimentadoras
A partir de la 9:50 a.m. las siguientes rutas alimentadoras tendrán desvíos:
A7-1 Miramar: Estación Joe Arroyo – calle 74 - carrera 48 - carrera 49B - calle 80 - carrera 43 - calle 90 - carrera 42B1 - calle 93 - carrera 42C - calle 96 - carrera 43 - carrera 42F - calle 100 - carrera 46 - estación Joe Arroyo.
Paraderos omitidos:
- Calle 76 No. 47-57
- Calle 76 con carrera 45 lado occidente
- Calle 76 No. 43B - 05
- Carrera 43 con calle 76
- Carrera 43 No. 79-212
- •A7-3 Carrera 38
Estación Joe Arroyo - calle 74 – carrera 48 - carrera 49B - calle 80 - carrera 42F - calle 76 - carrera 38 - calle 52 - carrera 41 - calle 50 - carrera 44 - calle 45 - carrera 43 - calle 54 - carrera 38 - calle 76 - carrera 42F - calle 79 - carrera 46 - estación Joe Arroyo.
A7-4 Los Andes: Estación Joe Arroyo - calle 74 - carrera 48 - carrera 49B - calle 80 - carrera 42F - calle 76 - carrera 38 - calle 79A - carrera 26C7 - calle 74B - carrera 27 - calle 61 - carrera 24 - calle 48 - carrera 27 - calle 45 - carrera 26 - calle 48 - carrera 23 - calle 53D - carrera 21B - calle 70C - carrera 27 - calle 74B - carrera 26C7 - calle 79A - carrera 36 - calle 76 - carrera 42F - calle 79 - carrera 46 - estación Joe Arroyo.
Paraderos omitidos:
- Calle 76 No. 47-57
- Calle 76 con carrera 45 lado occidente
- Calle 76 No. 43B – 05
Guacherna en Soledad
Por la realización del desfile ‘La Guacherna’ en el municipio de Soledad, la ruta A5-5 El Manantial presentará desvío a partir de las 3:45 p.m. hasta el final de la operación.
Desvío A5-5 El Manantial: Portal de Soledad - Avenida Murillo - carrera 12 - calle 75A (calle curva) - carrera 13 - calle 75 - carrera 12A - calle 71 - carrera 12 - Avenida Murillo - Portal de Soledad
Paraderos omitidos:
- Carrera 13 con calle 66 lado norte Soledad
- Carrera 13 con calle 68 lado norte Soledad
- Carrera 13 con calle 69 lado norte Soledad
- Calle 71 con carrera 12G lado occidente Soledad
- Calle 70 con calle 74 Altos de los Manantiales
- Calle 70 con calle 77A Glorieta Ciudad del Parque
- Calle 75 con carrera 12F P. de los Manantiales 8
- Carrera 12 No. 77B - 67 Manantiales Lirio
- Carrera 12 con calle 74 Manantiales de Sevilla
- Carrera 12 con calle 73 frente a Olímpica Manantial
- Carrera 12 con calle 72 Megaparque de las Flores
El sistema remarca que “para dudas o inquietudes con relación a la programación y recorrido de las rutas, los usuarios pueden consultar en la Línea de Atención al Cliente 320 635 9257 o en las redes sociales del Sistema @transmetrobaq”.