Mediante un comunicado de prensa, el Sistema de Transporte Masivo, Transmetro tendrá novedades en su operación, con ocasión del desfile de La Guacherna, que se celebra este viernes 6 de febrero en Barranquilla.

Este día el Sistema operará hasta las 8:00 p.m. con la salida del último servicio S1.

El horario de despacho de los últimos servicios troncales será así: B1 a las 7:04 p.m., R1 con último despacho a las 7:05 p.m., ⁠S2 con horario de última partida a las 7:42 p.m. y el S1 dejará de funcionar a las 8:00 p.m..

Adicionalmente, las estaciones La Catedral y Alfredo Correa De Andréis prestarán su servicio hasta las 11:00 a.m. y 12:00 p.m., respectivamente. A partir de las horas en mención, no se permitirá el ingreso ni salida de usuarios en las mismas.

El despacho de los últimos servicios troncales con ascenso y descenso de pasajeros en la estación La Catedral será así: R1 a las 10:27 a.m., R10 en horario de 9:00 a.m., S10: a las 9:37 a.m., B2 a las 10:39 a.m., el R2 sobre las 10:24 a.m. y el S1 finalizará a las 10:46 a.m..

Como parte del operativo, también habrá suspensión anticipada de rutas: A8-3 Prado último servicio será a las 10:22 a.m., en el caso de ⁠B2 el último servicio a las 11:45 p.m. y la R2 su último servicio será a las 11:30 a.m..

Desvíos servicios troncales

A partir de las 12:00 p.m. se realizarán desvíos en las siguientes rutas troncales omitiendo las estaciones La Catedral y Alfredo Correa de Andréis:

R1 y R10: Portal de Soledad – Troncal Murillo – Vía 40 – calle 58 – calle 59 – carrera 46 – estación Joe Arroyo.

S1 y S10: Estación Joe Arroyo – Troncal Olaya Herrera - calle 64 – carrera 63 - calle 58 – Vía 40 – Troncal Murillo - Portal de Soledad.

Las rutas expresas R10 y S10 realizarán su parada en la estación La Arenosa a partir de la 11:00 a.m. para mayor opción de los usuarios.

Desvíos rutas alimentadoras

A partir de la 9:50 a.m. las siguientes rutas alimentadoras tendrán desvíos:

A7-1 Miramar: Estación Joe Arroyo – calle 74 - carrera 48 - carrera 49B - calle 80 - carrera 43 - calle 90 - carrera 42B1 - calle 93 - carrera 42C - calle 96 - carrera 43 - carrera 42F - calle 100 - carrera 46 - estación Joe Arroyo.

Paraderos omitidos:

Calle 76 No. 47-57

Calle 76 con carrera 45 lado occidente

Calle 76 No. 43B - 05

Carrera 43 con calle 76

Carrera 43 No. 79-212

•A7-3 Carrera 38

Estación Joe Arroyo - calle 74 – carrera 48 - carrera 49B - calle 80 - carrera 42F - calle 76 - carrera 38 - calle 52 - carrera 41 - calle 50 - carrera 44 - calle 45 - carrera 43 - calle 54 - carrera 38 - calle 76 - carrera 42F - calle 79 - carrera 46 - estación Joe Arroyo.

A7-4 Los Andes: Estación Joe Arroyo - calle 74 - carrera 48 - carrera 49B - calle 80 - carrera 42F - calle 76 - carrera 38 - calle 79A - carrera 26C7 - calle 74B - carrera 27 - calle 61 - carrera 24 - calle 48 - carrera 27 - calle 45 - carrera 26 - calle 48 - carrera 23 - calle 53D - carrera 21B - calle 70C - carrera 27 - calle 74B - carrera 26C7 - calle 79A - carrera 36 - calle 76 - carrera 42F - calle 79 - carrera 46 - estación Joe Arroyo.

Paraderos omitidos:

Calle 76 No. 47-57

Calle 76 con carrera 45 lado occidente

Calle 76 No. 43B – 05

Guacherna en Soledad

Por la realización del desfile ‘La Guacherna’ en el municipio de Soledad, la ruta A5-5 El Manantial presentará desvío a partir de las 3:45 p.m. hasta el final de la operación.

Desvío A5-5 El Manantial: Portal de Soledad - Avenida Murillo - carrera 12 - calle 75A (calle curva) - carrera 13 - calle 75 - carrera 12A - calle 71 - carrera 12 - Avenida Murillo - Portal de Soledad

Paraderos omitidos:

Carrera 13 con calle 66 lado norte Soledad

Carrera 13 con calle 68 lado norte Soledad

Carrera 13 con calle 69 lado norte Soledad

Calle 71 con carrera 12G lado occidente Soledad

Calle 70 con calle 74 Altos de los Manantiales

Calle 70 con calle 77A Glorieta Ciudad del Parque

Calle 75 con carrera 12F P. de los Manantiales 8

Carrera 12 No. 77B - 67 Manantiales Lirio

Carrera 12 con calle 74 Manantiales de Sevilla

Carrera 12 con calle 73 frente a Olímpica Manantial

Carrera 12 con calle 72 Megaparque de las Flores

El sistema remarca que “para dudas o inquietudes con relación a la programación y recorrido de las rutas, los usuarios pueden consultar en la Línea de Atención al Cliente 320 635 9257 o en las redes sociales del Sistema @transmetrobaq”.